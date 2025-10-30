Paloma González y Alba Peña, del Asmubal Meaño, convocadas con las Selecciones Gallegas

Paloma González ya disputó el Campeonato de España la temporada pasada FGB

Las selecciones gallegas de balonmano inician su preparación para los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas 2026 con la disputa este fin de semana en Santiago del III Torneo Internacional de Balonmán Deputación da Coruña, en el que las selecciones infantiles y cadetes se medirán a Asturias y a la Associação de Andebol do Porto.

En la selección infantil femenina, que dirige el extécnico del Asmubal Víctor Garrido, figura Alba Peña, del club meañés, que se concentrará con sus compañeras en Padrón desde esta misma noche. En la cadete femenina ha sido seleccionada Paloma González, también del Asmubal Meaño, por lo que repetirá en el combinado tras disputar el pasado año el Nacional en Cataluña junto a sus compañeras Raquel Muñiz y Alba Domínguez. Ambas, al igual que Claudia Vera, ya están en dinámica esta temporada con el primer equipo, disputando minutos y anotando goles en División de Honor Plata. De hecho Claudia ha marcado ya 4 y Alba, 2.

El Inelsa recibe este sábado al Cavidel Aula Valladolid en la sexta jornada de liga y en busca de su primera victoria a costa de un rival que le aventaja en sólo dos puntos.