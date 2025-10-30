Nico Fernández, la promesa de la cantera del Arosa que resurge en Burgáns

Nico Fernández durante el partido que enfrentó al Cambados con el Compostela RNX

El Club Juventud Cambados consiguió su primera victoria como visitante en Tercera RFEF la pasada jornada ante el Silva SD, gracias a un gol de Nico Fernández que la Federación acabó otorgando a Alberto Lago, ya que roza el esférico pero no llega a cambiar la trayectoria del mismo, por lo que el disparo del joven terminó cruzando los palos.

“Estoy muy contento, no estaba teniendo muchas oportunidades. Conseguir aportar al equipo para sumar tres puntos es especial”, comenta Nico Fernández. El atacante militaba en las filas del San Martín la pasada temporada, por lo que el salto al Cambados es muy notorio.

“En Tercera hay mucha gente que ya se dedica al fútbol, la diferencia sobre todo de físico es muy notable. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo y espero que sea la primera de muchas”, dice.

La entidad cambadesa llevaba dos años interesándose por su fichaje, pero no fue hasta este año cuando el joven decidió dar el paso. “Era la temporada ideal para venir, de momento estoy muy contento”, señala Nico Fernández.

La trayectoria de una de las perlas de la cantera del Arosa SC pasó por momentos determinantes en su futuro, el primero de ellos, la salida del cuadro arlequinado. “Me fui del Arosa al Compostela porque iba a estudiar en Santiago y justo me llamó el Compos. Las cosas no salieron como esperaba porque tuve problemas con la tramitación de la ficha y estuve un par de meses sin jugar”, explica el delantero.

“El año siguiente iba a fichar en un equipo de Preferente, pero me fui a estudiar a Salamanca. Allí estuve entrenando con un equipo de Tercera pero no llegué a fichar y estuve un año sin jugar al fútbol. Fue muy complicado”, cuenta.

Asimismo, Fernández se muestra muy agradecido con Rafa Sáez, quien le dio la oportunidad de debutar con el Arosa en Tercera. “Estoy muy agradecido por las oportunidades que me dio, me vino mal el parón del covid porque después las cosas cambiaron”, dice.

En cuanto al futuro, su trayectoria en el Cambados apunta al optimismo. “Si seguimos en esta línea no vamos a tener problema con la permanencia”, asegura.