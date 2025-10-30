Debut inolvidable de Óscar Marcos con el RC Celta al marcar el primer gol de la victoria en Copa del Rey

Oscar Marcos celebra su primer gol con el Celta con dedicatoria emotiva a su padre Jorge RC Celta

El futbolista vilaxoanés Óscar Marcos debutó en partido oficial con el RC Celta en la victoria del equipo de Claudio Giráldez sobre el Puerto de Vega asturiano en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El joven atacante de 19 años abrió el camino a la victoria al marcar el 0-1 al inicio de la segunda parte, por lo que tuvo un estreno soñado.

El Celta se impuso 0-2 y Marcos completó unos muy buenos segundos cuarenta y cinco minutos, jugando primero de mediapunta y después de delantero. Tras un primer tiempo sin goles en el campo del Pardo de Navia, el técnico del Celta dio la alternativa al vilaxoanés en el descanso. La entrada de Marcos Santamaría desatascó al Celta. Con el dorsal 33 a la espalda, en el primer balón que tocó sufrió una entrada durísima, prácticamente de expulsión que el árbitro pasó por alto. En el segundo balón en el que entró en juego hizo el 0-1, al rematar de cabeza un centro de Cervi.

A partir de ahí fue todo cuesta abajo para los celestes. Damián hizo el 0-2 de penalti y la eliminatoria pasó a ser un trámite, con más ocasiones visitantes que no se materializaron. En su primer año sénior, Óscar Marcos se estrenó en competición oficial con el RC Celta en una noche en Asturias que no olvidará nunca.

Se une a una lista selecta de arousanos

El vilaxoanés se une de esta forma a la lista de futbolistas arousanos que a lo largo de las últimas décadas han defendido la camiseta celeste en un partido oficial, bien en Copa del Rey o en liga, estando el RC Celta en Primera División. Una lista en la que figuran los también vilagarcianos José Fontán, Dani Abalo y Pablo Coira, los catoirenses Íker Losada y Sergio Álvarez. Además del defensa de Romai David Goldar, que llegó a participar en dos partidos de liga, y el delantero portonovés Lauti de León, que se estrenó en Primera con el Celta en Cádiz y disputó dos eliminatorias de Copa, marcando también, ante el Llanera en la edición de 2020-2021.

Óscar Marcos celebra su gol junto a sus compañeros RC Celta

Recoge el testigo de Mon Búa

El debut de Óscar Marcos con el Celta llega medio siglo después de que otro vilaxoanés, Mon Búa, defendiese la camiseta celeste durante tres temporadas. Búa, que siendo juvenil fue fichado por el Real Madrid, tuvo una brillante carrera en clubes de Segunda como Rayo Vallecano, Castellón y Alavés, aunque su trayectoria está ligada sobre todo a dos equipos, el Málaga y el Celta. Hace 51 años, en septiembre de 1974, se estrenó con la camiseta celeste ante el Espanyol en Barcelona. Estuvo tres temporadas en Vigo, disputando 44 partidos en Primera División y anotando 4 goles, y su juego se transformó por completo al pasar de delantero a lateral izquierdo. Ramón Búa Martiñán volvió a Málaga para disfrutar de una segunda etapa ante de retirarse. En 1985, cuando sólo tenía 38 años, falleció víctima de una enfermedad y está reconocido como el mejor jugador de la historia del fútbol vilaxoanés.

El vilaxoanés Mon Búa jugó tres temporadas en el Celta, dos de ellas en Primera División, en la década de 1970 da

El catoirense Manu Rodríguez debutó con el Sporting de Gijón

Esta primera eliminatoria copera también será inolvidable para el centrocampista catoirense Manu Rodríguez, que hizo su debut con el Sporting de Gijón en la victoria ante el Caudal por 0-1 el miércoles. Rodríguez, que fue titular y jugó los noventa minutos, llegó la pasada temporada al club asturiano para reforzar al filial en Tercera RFEF, donde cumple su segundo año, después de una larga etapa formativa de ocho temporadas en la cantera del RC Celta.