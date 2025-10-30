A XI Carreira Popular de Rianxo reúne este sábado a máis de setecentos atletas
A proba absoluta, que comeza ás 12 horas na Praza Castelao, terá un percorrido de 10.000 metros
O Concello de Rianxo e o Club Atletismo Rianxo organizan este sábado a XI Carreira Popular, proba que pertence ao XI Circuíto Provincial de Carreiras Populares, promovido pola Deputación da Coruña, e ao VIII Circuíto Carreiras Populares Barbanza Arousa 2025, promovido e organizado polos Concellos que forman parte da Mancomunidade Barbanza Arousa: Boiro, Rianxo, A Pobra do Caramiñal e Ribeira.
Pechado o prazo de inscrición, son 768 os atletas que figuran anotados nas diferentes categorías, que van dende as denominadas “Xoubas” (nados en 2020, 2021 e 2022) ata a Sénior e Máster, sen esquecer a categoría “Zapatilla Inclusiva”, para persoas con diversidade funcional.
A saída e a chegada estarán situadas na Praza Castelao e haberá catro recorridos en función da idades. As “Xoubas” correrán 100 metros e serán os primeiros en competir ás 10.45 horas. A continuación será o turno das “Sardiñas” (nados en 2018 e 2019), que percorrerán 500 metros. Os sub 10 afrontarán 1.000 metros, os sub 12, 1.500 e os sub 14, 2.250 metros. Os Sub 16 e os atletas da “Zapatilla Inclusiva” deberán dar dúas voltas ao circuito grande, en total correrán 6.600 metros. Xunto a eles partirán ás 12 horas os sub 18, sub 20, sub 23, sénior e máster para dar tres voltas e completar os 10.000 metros da proba absoluta, na que están inscritos case 400 atletas.
Haberá trofeos para os mellores clasificados masculino e femenino de cada categoría, tamén para os mellores atletas locais, que recibirán o Trofeo Xosé Neira Hermida, e para o clube con máis participantes. Os tres primeiros clasificados da proba asboluta de 10K, tato masculinos como femininos, recibirán premios económicos de 150, 100 e 50 euros respectivamente.