Vilagarcía contará con el primer club gallego en la historia del Campeonato de Liga Nacional de Fútbol Playa

Galicia estará representada por primera vez en su historia en el Campeonato de Liga Nacional de Fútbol Playa a través del Talitrus Fútbol Playa, el club creado en Vilagarcía por Luis Treviño hace dos años, que está consiguiendo impulsar esta modalidad en crecimiento y expansión en la comunidad autónoma. Treviño se desplazó a Madrid a una reunión de clubes en la La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF, para conocer los detalles de una liga que ha crecido en número de equipos esta temporada y por primera vez se estructurará en dos categorías.

El Campeonato Nacional de Fútbol Playa tendrá por un lado a 12 clubes que compitan en Primera División, jugando la fase regular en formato itinerante por concentraciones en diferentes sedes. En este año 2025 participaron 10 equipos de distintas partes de España y se jugó en Málaga, Huelva, Girona y Cádiz, desde junio a agosto, finalizando con un play-off en el que el CD Enpie Málaga Fútbol Playa revalidó su título al imponerse a Fútbol Playa Huelva CD.

En su objetivo de crecimiento y expansión geográfica, la Real Federación Española de Fútbol ha conseguido aumentar el número de clubes esta temporada, involucrando a más federaciones autonómicas que, como es el caso de Galicia, llevan tiempo trabajando para fomentar el fútbol playa. De esta forma nace la Segunda División Nacional, en la que el club vilagarciano entrará en liza en uno de los dos grupos de doce equipos distribuidos por proximidad geográfica y que jugarán por concentración en tres fechas. La primera será a finales de mayo, y la segunda y la tercera en el mes de junio.

“Era el momento de dar el paso”, explica Treviño. “Solicitamos la inscripción y nos la aceptaron”. El técnico vilagarciano, tras muchos años de experiencia en fútbol base y fútbol femenino, se abre camino ahora en una modalidad que en la última década ha experimentado un crecimiento notable en alcance, visibilidad y profesionalización en España. “Vamos a ser el primer equipo en Galicia que compita en categoría nacional, queremos generar una estructura y una competición de base”, explica Treviño con ilusión.

Este verano el técnico arousano se proclamó campeón con la Selección Gallega Femenina Sub 20 en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas de fútbol playa celebrado en Cádiz. “Es el momento de dar el paso porque jugadores hay, ya que tenemos la base del equipo juvenil que fue quinto en el Campeonato de España, junto a tres o cuatro veteranos que pueden echarnos una mano”. En el Talitrus habrá jugadores de diferentes partes de Galicia (Ourense, Ferrol, Tomiño, Vilagarcía, Santiago, Marín...). “Proceden del fútbol amateur o del fútbol sala y lo compaginan con el fútbol playa. Mi idea es promocionar a gente joven porque hay muchos niños con talento y necesitan la visibilidad que ofrece el fútbol playa”.

Aspiraciones de ser sede en el futuro

El equipo de Vilagarcía tiene su sede en la playa de A Compostela, donde la Federación Gallega ya organizó varias concentraciones a la largo del último año. Treviño también sueña con poder ser sede, con el tiempo, de unas de las concentraciones del Campeonato Nacional, puesto que la Federación Española está realizando una importante apuesta de apoyo económico a clubes y federaciones, con ayudas que sufragan desplazamientos, material y organización, incluyendo respaldo logístico y colaboración con los ayuntamientos para planificar y gestionar las concentraciones, en las que los partidos se retransmiten en directo a través de los canales oficiales de la RFEF. “Si queremos ser sede sabemos que hay que mejorar la calidad de la arena de los campos de la playa, pero Vilagarcía tiene potencial”, asegura Treviño, que ya está inmerso en las gestiones para dotar de estructura a su club ante el reto que se le presenta en 2026, abanderando al fútbol playa gallego.

Aprovechando los parones del fútbol federado, en fechas como Navidad, el Talitrus realizará entrenamientos para preparar la competición, en la que el campeón logra el ascenso a Primera, mientras que el segundo y el tercero disputan un play-off. “Nuestro objetivo este primer año es competir y afianzarnos en la liga”.