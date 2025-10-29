Primera alegría del Albariño

El Albariño, un clásico del fútbol veterano que está a punto de cumplir cuatro décadas, logró la primera victoria de la temporada en Primera este fin de semana Mónica Ferreirós

A la sexta fue la vencida. El Albariño, un clásico del fútbol veterano en O Salnés, consiguió el sábado su primer triunfo de la temporada en el grupo I de Primera Galicia de la delegación de Pontevedra al imponerse 1-2 al Chispa en Monte Redondo. Sergio Gómez, con un doblete en la primera parte, fue el protagonista de un Albariño que sale de puestos de descenso con este resultado.

Al contrario que el Cafetería Vilariño, que cayó goleado por 7-0 ante el Duque Atlético Vilaxoán en un partido en el que Eric Rodríguez y Eduardo Gómez hicieron sendos “hat-tricks”, y que un Moraña que perdió 3-1 en A Estrada. En la parte alta, el Atlético Combarro se postula como aspirante a todo en el grupo tras ganar en el Velódromo al Romai Viveiros Outón por 1-3 en un duelo de rivales directos. El Barro también superó al Rías Baixas por un ajustado 3-2, permitiendo al Umia escalar hasta la tercera posición con su victoria por 6-3 sobre el Terras do Umia en un partido en el que los visitantes se fueron al descanso 4-0 y llegaron a ponerse 4-3 a falta de un cuarto de hora.

En División de Honor el Cuntis se impuso 1-2 al Sanxenxo con un gol de Pablo Fontenla al final que permite a los visitantes igualar a 9 puntos con su rival en mitad de la tabla. El Multitiendas Unamar se reencontró con la victoria a vencer en el derbi local a un San Pedro que sigue en descenso. Manu Nieto hizo un triplete en el 4-2 de Berdón. El Portonovo sigue último y sin ganar tras caer con el Estradense (0-1). El Céltiga perdió en su visita a Cerponzóns (2-1) y el Caldas cedió ante el Rápidos de Xeve (5-3), por lo que sigue abajo.

En Segunda, el Racing de Cambados lleva pleno de victorias al ganar 2-0 al Portas. El Catoira, con un partido menos, también lo ha ganado todo y volvió de Callobre con un 0-2. El Tercera, el Vilanova no afloja tras ganar al Godos 1-2.