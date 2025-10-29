Jornada para olvidar en los derbis para los dos equipos del Isorna

Formación del Isorna B, que cuenta todos sus partidos por derrotas en Segunda y todavía no ha estrenado su cuenta goleadora cedida

La adaptación, en cuanto a resultados, del Isorna B a la liga de veteranos no está siendo fácil. Después de los cinco primeros partidos disputados, los rianxeiros han encajado severas goleadas y no saben lo que es marcar un gol en Segunda. El sábado perdieron en el campo de Vilas ante un A Tasca que se dio un homenaje al anotar doce, con Vicente Pérez haciendo un “repóker”.

Los inicios no están siendo fáciles para el Isorna B, pero los jugadores no pierden el ánimo y siguen disfrutando de fútbol, compañerismo y convivencia, más allá de la crudeza de los resultados y de lo que marca la clasificación, en la que Taragona y Artes con la cara opuesta de la moneda. Ambos lideran el grupo con cinco victorias en cinco partidos.

El Taragoña ganó al Utdilde B por 2-1 en un partido igualado, mientras que en A Pobra el Artes también tuvo que emplearse a fondo para superar al Tatano Touliña (2-3). Un gol de Anxo Orellán a última hora decantó un duelo en el que los locales habían sido capaces de nivelar un 0-2 con el doblete de Rodrigo Rama. El Inter Atlántico regresó de Porto do Son con una derrota por 4-2 ante el Nebra.

El Primera tampoco le fueron bien las cosas el fin de semana al Isorna, que encajó su segunda derrota al perder 0-1 con el Crocha London, con un gol de Aarón Otero, en el derbi barbanzano. Por su parte, el Mirador de Padín sigue escalando y ya es tercero tras vencer 6-0 al A Baña en un duelo en el que Andrés Martínez hizo cuatro goles y Fran Pena, dos. A Charca Mascolor también ganó al imponerse 2-3 al Victoria en el campo del Sergas. Un gol de penalti de Benogo Niare en el 86 fue decisivo.

En División de Honor, el CD Boiro goleó 1-6 al Belvís y se sitúa tercero. El Carreira remontó ante el Amio en el campo de A Guía (3-2), mientras que el Oasis perdió 0-1 ante el Terras de Touro.