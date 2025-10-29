El Villalonga refuerza el centro del campo con el ghanés Solomon Teiko, que llega del Noia

Solomon Teiko posa con la camiseta celeste en San Pedro en su presentación cedida

El Villalonga anuncia el fichaje del centrocampista ghanés Solomon Teiko, que llega a San Pedro procedente del Noia. A sus 24 años, Teiko es un mediocentro defensivo que destaca por su despliegue físico y que llegó a Galicia en su etapa formativa para jugar en el Celta juvenil. Ya como sénior militó en el filial del Rayo Majadahonda, en la Tercera madrileña y en el La Fuente de la Preferente de Castilla La Mancha. La temporada pasada estuvo en el Viveiro la primera parte de la liga y jugó la segunda vuelta en el Atlético River Ebro, de la Tercera RFEF riojana.

Este verano volvió a Galicia para unirse al Noia, donde sólo fue titular en un partido en las primeras ocho jornadas, disputando un total de 100 minutos a lo largo de seis encuentros a las órdenes de Albero Mariano, por lo que ha decidido cambiar de aires y bajar una categoría para tener más protagonismo.

"Se dio todo para que viniera y estamos muy contentos, es un perfil que nos faltaba en el equipo", reconoce el técnico Sera Pérez. "Viene a complementar la plantilla y a darnos los que nos falta y lo que la categoría demanda". Y es que Salomon es un centrocampista de un corte muy diferente al de Roi, Romay, Óscar Martínez o Michael García. Salomon podría debutar el domingo en el campo federativo de Coia, donde el Villalonga se mide al Alertanavia a las 16.30 horas. Los celestes tratarán de prorrogar su racha, tras sumar 10 de los últimos 12 puntos en juego, ante un rival que es 14º con dos puntos menos.

Despedida en Baltar

En el Portonovo causa baja el centrocampista Alexandre Ochoa, que no ha tenido protagonismo en los dos primeros meses de liga, Ochoa, de 27 años, regresa al Amanecer para reforzar al equipo grovense en Primera Futgal, donde ya jugó durante tres temporadas antes del volver a Baltar.

El equipo de Minso Vidal intenta sortear el mal momento de resultados que atraviesa tras encadenar siete jornadas sin ganar y el domingo recibe a las 16.30 horas al Atlético Arnoia, que es sexto con 7 puntos más que los arlequinados.