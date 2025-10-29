El vilaxoanés Óscar Marcos entra en la convocatoria del Celta para la Copa del Rey

Óscar Marcos durante un partido con el Celta Fortuna RC Celta

Las buenas noticias llegan a Vilaxoán. El joven Óscar Marcos entra en la convocatoria de Claudio Giráldez por primera vez, para el partido de Copa del Rey en el que los celestes visitan al Puerto de Vega CF.

El progreso del vilaxoanés es más que evidente desde la pasada temporada, en la que ya jugó muchos partidos con el Celta B en la Primera RFEF. Asimismo, Marcos también sumó internacionalidades con la Selección Española Sub 19.

Este año se está convirtiendo en una pieza clave en el Celta Fortuna, y a pesar de que disputó el partido de 'Xuntos contra o lume', en competición oficial todavía no ha vestido la camiseta con el primer equipo, por lo que puede ser la gran oportunidad del vilaxoanés.

Lo cierto es que Óscar Marcos puede ser una de las piezas de ataque en el partido de Copa del Rey, ya que es un jugador que se desenvuelve por todo el frente atacante. Por ahora, con el Celta Fortuna suma un gol y una asistencia en las nueve primeras jornadas.

A la izquierda, Óscar Marcos RC Celta

El duelo con Puerto de la Vega supone una oportunidad para que la segunda unidad y los jugadores del filial que llaman a la puerta del primer equipo convenzan al técnico Claudio Giráldez.

El entrenador gallego admitió que este partido se presenta como el mejor escenario para el regreso a la competición de aquellos jugadores que salen de lesión, ya que su idea es “limpiar” a los más castigados físicamente por la acumulación de partidos.

Por ello, ocho de sus habituales titulares -Ionut Radu, Marcos Alonso, Carl Starfelt, Iago Aspas, Moriba, Óscar Mingueza, Sergio Carreira y Borja Iglesias- ni tan siquiera viajan a Asturias, en donde los jóvenes Hugo Burcio, Hugo González y Óscar Marcos podrían tener su oportunidad de inicio.

Además de Óscar Marcos, el técnico celeste llama a filas a los juveniles Marcos González, Pablo Meixús, Andrés Antañón, Hugo Burcio, y Hugo González.