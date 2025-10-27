Marín y Ribadumia golean y mantienen su particular pulso por el liderato

El Ribadumia, que ha sumado 22 puntos de 24 posibles, es el máximo goleador del grupo Gonzalo Salgado

Marín y Ribadumia no aflojan y mantienen su particular pulso en la zona alta del grupo V de Primera Autonómica tras lograr nuevas victorias el fin de semana con goleadas. El CD Unión, que también ganó, se afianza como el tercero en discordia una vez que el Campolameiro cosechó un nuevo empate que le penaliza a la hora de seguir el extraordinario ritmo de puntuación de los dos primeros clasificados con casi un cuarto del calendario completado.

El líder Marín consiguió su octavo triunfo seguido al golear el sábado al San Martín en San Pedro (4-0) en un partido en el que fue netamente superior. La resistencia visitante no duró mucho porque el equipo de Sergio Martín se adelantó en un saque de esquina rematado con el pie por Javi Pazos, que puso el balón en la escuadra. En la primera parte los locales tuvieron ocasiones muy claras para sentenciar, pero se toparon con un inspirado portero Óscar. En la segunda, con la entrada de Guille, el Marín fue a más. Aitor Díaz, al rematar de cabeza en el primer palo a la salida de otro córner, y el propio Javi Pazos, empujando a la red un pase de Guille, dejaron el partido resuelto mediado el segundo período. Pedro Espiña hizo el cuarto para un Marín muy superior a nivel técnico, con individualidades de superior categoría y recambios de garantías.

El Ribadumia, por su parte, se dio un festín goleador del domingo por la tarde en A Senra ante el Pontecaldelas. El equipo de Fran Blanco se impuso por 7-0 y ya lleva 28 tantos en liga. Al cuarto de hora los aurinegros ya ganaban por 3-0 con los tantos de Félix Aguín y el doblete de Cris López. En ocho minutos, del 30 al 38, el Ribadumia marcó otros tres goles para irse 6-0 al descanso. Fueron obra del propio Félix, de un Cris López que completó su hat-trick y ya lleva 7 en liga, y de Cheri. La segunda parte sobró. Fue un trámite y Nico Fariña marcó el séptimo.

En la próxima jornada el Marín visitará al Cuntis que perdió por la mínima en A Estrada con un gol a última hora después de jugar con diez los últimos veinte minutos. Mientras que el Ribadumia jugará en el campo de un Cordeiro que está metido de lleno en la pelea por el play-off tras golear el sábado en Boiro al Abanqueiro por 0-4, con goles de Alejandro Magariños, Bernárdez (2) y Rubén.

El CD Unión se mantiene fuerte y asalta la tercera plaza al sumar su tercera victoria seguida. El equipo de Luisito González le endosó un 5-1 al Caldas en Vilas con un triplete de Isma Cerqueiras “Chuso”, que con 9 tantos es el pichichi de la categoría. Los rianxeiros están a 3 puntos del Ribadumia y a 5 del líder, desbancando de la tercera plaza a un Campolameiro que, aunque sigue invicto, volvió a empatar. En la pelea por la permanencia, el Unión Dena de Jose Luis Salgueiro logró una victoria que vale su pero en oro ante el A Golada, merced a un gol al final de Brais Rey. El Amanecer perdió por la mínima ante el Marcón (0-1) y el Valiño cayó en Padrón ante el Flavia (2-0).