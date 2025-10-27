Manu Santos: "El equipo tiene carácter y compite como entrena, con ritmo, exigencia y dureza"

El equipo de Manu Santos regresa este sábado al Sara Gómez para medirse al Barakaldo Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada firma su mejor arranque en Liga Femenina 2, con cuatro victorias en el primer mes de competición, desde la temporada 2012-2013, cuando a las órdenes de Pepe Vázquez el equipo vilagarciano consiguió ganar los once primeros partidos y acabó proclamándose campeón de la fase regular con un espectacular balance de 17 victorias y sólo 3 derrotas, renunciando a disputar la fase de ascenso a Liga Femenina por motivos económicos.

El equipo de Manu Santos regresó de Cataluña tras firmar un gran fin de semana con dos victorias de mucho mérito. Con sólo 8 jugadoras, entre las que se encontraba una Damaris Rodríguez que apenas pudo entrenar en las dos últimas semanas debido a una sobrecarga muscular y una reacción alérgica, el Cortegada ganó el sábado en Manresa y el domingo en Tarragona, sobreponiéndose al cansancio y adaptándose a diferentes contextos en los que no pudo hacer el juego que le caracteriza.

Y es que a la expedición le tocó madrugar el sábado para volar a Barcelona, antes de desplazarse a Manresa, donde superaron por la tarde al equipo local por 57-64. “Empezamos dominando y estuvimos en ventaja casi siempre en el marcador, aunque no jugamos con fluidez porque nos costó correr y tener nuestro ritmo”, reconoce el técnico vilagarciano. Apenas 14 horas después, el Cortegada se desplazó a Tarragona para medirse a un rival que también había jugado el sábado, ganando de 28 puntos al Arxil, para jugar el aplazado de la segunda jornada. “Fue un partido donde se notó el cansancio y además hubo demasiado contacto, apenas se pitaron faltas y tuvimos que adaptarnos”. Lejos de rendirse o bajar los brazos ante el incómodo contexto, las jugadoras volvieron a demostrar su gen competitivo. “Supieron competir muy bien y tienen muchísimo mérito”, recalca Manu Santos, que tiró de defensas alternativas en la segunda parte para cambiar el guión de un partido que estaba decantándose del lado local.

El Cortegada se recupera ahora del cansancio acumulado, con la satisfacción de los triunfos que le permiten coliderar el grupo junto a Maristas Coruña, al que rendirá visita en su siguiente desplazamiento. Pero antes, a las de Manu Santos les espera “otro miura” porque el sábado reciben en el pabellón Sara Gómez al Barakaldo (18 horas). Estas dos exigentes citas llegan con el equipo todavía “en pretemporada”, acoplando piezas que tardaron en incorporarse o estuvieron lesionadas, como Damaris, Christabel, María Ángulo o una Maira Horford que lleva apenas una semana con el equipo.

A Manu Santos no le sorprende el buen arranque competitivo de sus jugadoras porque “entrenan muy bien, con exigencia, ritmo y dureza”, algo que están trasladando a los partidos. “El equipo compite como entrena y tiene carácter”.