Deportes

España Sub 17 jugará en Baltar y San Pedro ante la República Checa en noviembre

La selección que dirige el exfutbolista internacional Sergio García se concentrará en Sanxenxo durante una semana

Gonzalo Sánchez
27/10/2025 16:17
La selección española Sub 17 jugará dos partidos en noviembre en Sanxenxo
La selección española Sub 17 jugará dos partidos en noviembre en Sanxenxo
RFEF

La selección española sub 17 masculina estará en Sanxenxo del 10 al 16 de noviembre y disputará dos encuentros amistosos ante la República Checa. El primero de ellos será el jueves días 13 a las 17 horas en el campo de Baltar, mientras que el segundo se disputará el sábado día 16 a las 11 horas en el campo de San Pedro, en Vilalonga, según anuncia la propia Federación Checa en su web

España Sub 17 está dirigida por Sergio García, ex jugador internacional que ganó la Eurocopa de 2008 y pasó por equipos como el FC Barcelona, Levante UD, Real Zaragoza, Real Betis Balompié o RCD Espanyol. Este mismo mes de octubre, el combinado nacional brilló en la Ronda 1 de clasificación del Campeonato de Europa en Segovia y San Sebastián de los Reyes, donde ganó a Andorra (3-0), Letonia (5-0) y Dinamarca (4-0), clasificándose para la Ronda 2 como primera de grupo. 

En el combinado nacional jugaron futbolistas del FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, RCD Espanyol, Sevilla, Valencia, Ajax y Girona. El combinado aprovechará esta concentración en Sanxenxo para prepararse para la Ronda 2, cuyo sorteo se efectuará en diciembre una vez que se completen a lo largo de las próximas semanas todos los grupos de la Ronda 1. La Ronda 2 se llevará a cabo en primavera y se pondrán en juego siete plazas para competir junto a la anfitriona Estonia en el torneo final que se disputará entre el 25 de mayo y el 7 de junio.

