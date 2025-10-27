El filial del Atlético Villalonga le toma bien el pulso a Primera Gallega

Formación del filial del Atlético Villalonga, que marcha sexto en Prinera Gallega da

El joven filial del Atlético Villalonga le está tomando el pulso a la máxima categoría autonómica y el domingo goleó en Dorrón al Orzán B por 6-1 en un partido que quedó resuelto en los primeros veinte minutos con los goles de Carla Seijo (2), Aldara Rey y Aroa Meis. Lidia Bello marcó el quinto antes del descanso y ya en la segunda parte llegó el sexto por medio de la propia Carla Seijo, que completó su hat-trick.

Es la tercera victoria en seis partidos para las celestes, que se sitúan sextas con 11 puntos y el fin de semana visitarán al líder San Pedro en Oleiros.

En Segunda Gallega el Atlético Arousana ganó 2-1 al Mos en A Lomba para mantener su pleno de victorias y continua al frente de la tabla. No fue un partido sencillo porque las visitantes se adelantaron en la primera parte, pero en la segunda las locales empataron por medio de Inés y consiguieron darle la vuelta en el minuto 86 con el tanto marcado por Noa Porto. Las vilagarcianas han ganado sus seis encuentros y la próxima semana visita al Cañiza, que está en mitad de la tabla.

El Céltiga, por su parte, logró su segunda victoria en liga al derrotar en A Bouza al Porriño 3-0 con goles de Alba Barral, de penalti, Tania Esperón y Lucía Blanco. El Cambados descansó por calendario este fin de semana.