Deportes

El Cidade de Ribeira vuelve a la senda de la victoria

Los de Manuel Ángel ganaron en casa por 2-1 ante la AD Miño

María Caldas
27/10/2025 06:00
Los jugadores celebran la victoria en casa
Los jugadores celebran la victoria en casa
Cedida

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel suma tres puntos de oro en casa tras vencer por 2-1 a la AD Miño. Una jornada matinal en la que los ribeirenses celebraron en A Fieiteira el romper su mala racha gracias a un doblete de Viturro. 

Los locales llegaban al encuentro con una necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria después de tres jornadas sin sumar los tres puntos. Así, cuando el partido a penas llevaba 30 minutos de juego, Viturro abrió la lata para levantar el entusiasmo entre los aficionados. Antes de llegar al descanso, sellaría el doblete de la victoria. 

En la segunda mitad, los ribeirenses aguantaron la presión, a pesar del gol del Miño en el 55. Finalmente, la victoria se quedó en casa y se colocan fuera de los puestos de descenso.

