Chiño y Bendaña lideran la victoria del Puebla FC

Los jugadores celebrando una victoria Cedida

El Puebla FC vuelve a casa con los tres puntos tras su visita al SD O Val, encuentro en el que los de Chofri vencieron por 0-2 con goles de Chiño y, como no, de Bendaña, que volvía a anotar de penalti.

El combinado local se quedó con un jugador menos en los últimos 20 minutos de partido, ya que Álex Fernández vio la tarjeta roja tras la acción por la que el colegiado señaló la pena máxima que acabó transformando Bendaña.

La superioridad numérica de Puebla dio alas al equipo para mantener la línea de juego y sellar su cuarta jornada invicto. Los pobrenses se colocan octavos clasificados con 13 puntos, a solo dos de entrar en los puestos de play-off.