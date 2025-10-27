Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Chiño y Bendaña lideran la victoria del Puebla FC

Los de Chofri ganaron por 0-2 al SD O Val, que se quedó con 10 jugadores

María Caldas
27/10/2025 06:30
Los jugadores celebrando una victoria
Los jugadores celebrando una victoria
Cedida

El Puebla FC vuelve a casa con los tres puntos tras su visita al SD O Val, encuentro en el que los de Chofri vencieron por 0-2 con goles de Chiño y, como no, de Bendaña, que volvía a anotar de penalti. 

El combinado local se quedó con un jugador menos en los últimos 20 minutos de partido, ya que Álex Fernández vio la tarjeta roja tras la acción por la que el colegiado señaló la pena máxima que acabó transformando Bendaña. 

La superioridad numérica de Puebla dio alas al equipo para mantener la línea de juego y sellar su cuarta jornada invicto. Los pobrenses se colocan octavos clasificados con 13 puntos, a solo dos de entrar en los puestos de play-off.

