Héctor decide un derbi que confirma dos tendencias opuestas

El capitán celeste Héctor, que controla el balón en una acción del derbi, marcó el gol que decidió en San Pedro Gonzalo Salgado

Un gol de Héctor decantó a favor del Villalonga el derbi ante el Portonovo que reunió a casi 750 espectadores en San Pedro. Un resultado que confirma las tendencias opuestas de ambos equipos en un partido que tuvo dos partes muy diferentes. En la primera los celestes superaron en intensidad y agresividad, bien entendida, a sus vecinos. Tuvieron dos ocasiones muy claras y aprovecharon una de ellas para adelantarse. En la segunda parte la expulsión de Mateo dejó al Villalonga con diez, por lo que el Portonovo pasó a dominar y controló el juego a través del balón, pero adoleció de remate en área en sus numerosas llegadas por banda ante un rival que defendió muy bien su área.

El derbi comenzó con igualdad y muchas disputas, sin que ninguno de los dos equipos fuese capaz de someter con balón al rival. Los visitantes sólo eran capaces de acercarse al área en acciones de saque de banda, mientras que los celestes tenían más mordiente a la hora de atacar la última línea del Portonovo, ganando los duelos. En uno de ellos, Maikel se llevó el balón ante Juan Barbeito, que pidió falta, y cedió a Capelo que, en el punto de penalti y completamente solo, le echó fuera en la primera gran ocasión del partido.

Ambitenzado con 745 personas en la grada de San Pedro Gonzalo Salgado

La segunda llegada clara de los locales supuso el 1-0. La acción nació en la banda derecha, con Iago Portas, que maniobró por dentro hasta meter el balón al área. Esta vez fue Héctor el que chocó con el central Adrián y salió victorioso del duelo, quedándole el balón franco para armar un disparo cruzado con el que batió a Diego Dadín. El propio Iago Portas volvió a llevar peligro poco después en una falta lateral que se paseó por todo el área pequeña sin rematador.

En los minutos que precedieron al descanso mejoró el Portonovo, que tuvo dos opciones claras. En la primera, centró Eloy desde la izquierda y no pudo conectar bien su remate con el pie en el segundo palo Diegui. La segunda fue por banda derecha, desde donde se sacó un centro al área Keko al que no llegó ningún compañero. Al descanso se llegó con todo abierto y las dos aficiones viviendo el derbi intensamente en la grada, donde no faltó el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ni el vicepresidente de la RFGF, Jose Manuel Fernández, en el palco.

El Villalonga ha logrado darle la vuelta a un muy mal primer mes de liga Gonzalo Salgado

En la segunda parte el derbi cambió por completo tras la segunda amarilla que vio Mateo en una frontal en el borde del área. Con diez, el Villalonga juntó líneas en campo propio y cedió el balón y terreno al Portonovo, que tuvo paciencia para moverlo con criterio, llegando por las bandas con muchos centros al área, pero la defensa celeste estuvo perfecta y salvo al principio, en un par de remates de Diegui y en otro desde la frontal de Lezcano, apenas concedió.

El guión del partido en la segunda parte fue unidireccional. con los visitantes volcados y el Villalonga manteniendo el orden para no dejar espacios por dentro ni entre líneas. El equipo de Minso Vidal lo intentó con los cambios, pero le faltó colmillo en área para nivelar el derbi y ponerse en disposición de incluso llevárselo.

Al equipo de Minso se le resisten las victorias después de los dos primeros meses de liga Gonzalo Salgado

El resultado acentúa las dinámicas opuestas de ambos. El Villalonga sigue escalando en la tabla tras sumar 10 de los últimos 12 puntos en juego, por lo que ya está en la zona media, mientras que Portonovo encadena una segunda derrota seguida y la séptima jornada consecutiva sin ganar. Los arlequinados están en puestos de descenso después de los dos primeros meses de liga, en los que las victorias se resisten.

Ficha técnica:

Villalonga: Rodri, Berni, Borja Sáez, Manu Bugallo, Mateo, Roi (Michael, min. 84), Romay, Maikel, Héctor (Wachi, min. 63), Iago Portas (Martín, min. 84) y Capelo (Álex Fernández, min. 75).

Portonovo: Diego Dadín, Juan Barbeito, Adrián (Pabli, min. 67), Diego Abal, Eloy, Jesús Barbeito, Pablo Lede, Diegui, Brais Bernárdez (Gael, min. 75), Lezcano (Dani Abalo, min. 75) y Keko.

Gol: 1-0 Héctor (min. 26).

Árbitro: Godoy Luján. Expulsó a Mateo Lago en el minuto 57 por doble amarilla. Tarjetas a Maikel, Héctor y Roi por locales, y a Diegui, Adrián y Eloy por los visitantes.