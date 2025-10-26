El Mariscos Antón Cortegada salda su maratoniana visita a Cataluña con dos victorias

Cris Loureiro durante un partido en el Sara Gómez Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada disputó el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Femenina 2 ante el Tarragona Básquet venciendo por un ajustado 54-58 que las mantiene invictas. El cansancio de las vilagarcianas por jugar dos partidos en menos de 24 horas fue evidente, que sufrieron contra el último clasificado.

Las locales comenzaron el enfrentamiento con más acierto en el tiro exterior y un rimo alto que a las de Manu Santos les costó seguir al principio. La asociación entre Blanca Manivesa y Christabel Ezumah en la zona rival hizo que las visitantes comenzaran a recortar distancia.

El Tarragona se encomendaba a una certera Gobeil, que penetró en la pintura para volver a adelantar al cuadro catalán. Las de Sergio Manzano comenzaron a cometer errores defensivos que otorgaron varios tiros libres al Cortegada. Gara se encargó de materializar uno de ellos, y el Tarragona reaccionó con una acción de contragolpe que recuperó Manivesa para poner a las manos de Loureiro el empate en la mitad del primer cuarto.

García León se colaba en la zona de tres segundos, pero Ezumah se adueñó del rebote para poner por primera vez a las visitantes por delante. La buena afinación en defensa de las de Manzano complicaba que el Cortegada plantease un juego más agresivo. Lo cierto, es que desde la línea de libres no estaba siendo el día de las de Manu Santos, que volvían a verse dos abajo.

Las locales no dudaban en mostrar su atrevimiento, pero en un a acción ofensiva, el Cortegada volvió a coger puntos de ventaja. Así, lograron finalizar el primer cuarto con un 11-14 a su favor. La dinámica del partido continuó en la misma línea al inicio del segundo cuarto, con el TGN planteando un juego ofensivo liderado por Farell, pero con imprecisiones en defensa que seguían dando ventaja al Cortegada.

La defensa zonal de las de Manu Santos hizo que las de Manzano no pudiesen anotar durante la primera mitad del segundo cuarto, pero Gobeil volvía a su estado de gracia y tras adentrarse en la pintura, dejaba a las visitantes solo uno arriba (15-16).

Las locales aprovecharon su altura en una segunda posesión de García León que volvía a adelantar a Tarragona. Un triple que trató de frenar Ezumah daba la ventaja de cuatro a las de Manzano, que presionaban nada más iniciar cualquier jugada. El encuentro se fue al descanso con un 24-20 a favor de las locales.

Segunda mitad

Tras el descanso, el dominio de las locales siguió siendo el protagonista del encuentro. Las vilagarcianas pagaban el cansancio de jugar dos partidos en menos de 24 horas y se encomendaban al tiro exterior. La falta de acierto estaba condenando a las de Manu Santos, con mucha dificultad para pasar del tercio del parqué.

Tarragona buscaba acciones de tiro desde el perímetro, y por momentos, precipitándose. Gracias a ello, el Cortegada puso las tablas a falta de un minuto para entrar en el último cuarto del partido con un 34-34.

La intensidad de las catalanas comenzó a decaer, permitiendo que las vilagarcianas se hicieran más fuertes en el rebote ofensivo, poniendo contra las cuerdas al TGN, que sufría una sequía en ataque.

Los minutos finales se convirtieron en un auténtico correcalles, con una Gobeil que se arriesgaba en el tiro exterior, mientras las de Manu Santos se centraban en romper las líneas defensivas y adueñarse del rebote. Le tocó a Cris Loureiro asumir los disparos desde la línea de tres, castigando así a las locales y volviendo a adelantar al equipo en la mitad del último cuarto.

Finalmente, tras unos últimos minutos de infarto, las vilagarcianas regresan con un doblete de victorias de Cataluña.