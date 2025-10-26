El Céltiga remonta in extremis ante un incómodo Viveiro y se afianza en mitad de la tabla

Sobrido controla el balón ante la entrada de Peli Gonzalo Salgado

El Céltiga celebró su segunda victoria seguida al remontar ante un incómodo Viveiro en el tramo final del partido con los goles de Anxo y Adri Rodríguez. El equipo de Luis Carro sacó adelante un encuentro difícil de jugar, debido a la propuesta rival que consiguió desactivar a los locales durante muchos minutos, y también complicado de levantar tras el tanto de Sergio Tonini al inicio de la segunda parte. Pero los cambios que introdujo el técnico local ayudaron a variar el guión y tras el empate el Céltiga mejoró en la misma medida que el cansancio y la menor profundidad de banquillo hizo mella en el equipo de Alberto López.

La victoria, la segunda en el Salvador Otero, traslada al Céltiga a una zona tranquila en la tabla con diez puntos, a la espera de repetir la próxima semana en casa ante el colista Silva.

Luis Carro introdujo cuatro cambios en el once respecto al equipo que ganó en Burgáns la semana pasada. Manu Táboas volvió a la portería, Martín a la defensa y Giráldez al centro del campo. Sobrido repitió en punta, esta vez con Adri Rodríguez en la mediapunta, mientras que Marcos Blanco y Julio ocuparon las bandas.

Al Céltiga le costó mucho sacudirse la presión de un Viveiro que no dejaba iniciar con comodidad a los locales, con marcajes férreos sobre sus centrocampistas, obligándoles a jugar largo sobre las carreras de Sobrido a la espalda del lateral Nacho Puente. La primera parte fue igualada y sin ocasiones, aunque después del primer cuarto de hora el equipo de Luis Carro encontró una fase en la que pudo hacer su juego, con un par de llegadas de Marcos Blanco partiendo desde la derecha. Además, el Viveiro empezó a cometer errores con balón tras recuperaciones, pero el equipo de Alberto López corrigió estas cosas y volvió al plan inicial, sin dejar a los locales tener fluidez en la circulación, por lo que el partido se jugó lejos de las áreas y la batalla se libró en cada metro cuadrado del campo. Luis Carro ubicó a Julio Rey en la mediapunta antes del descanso, pero la tendencia no cambió porque Álvaro y Peli mantuvieron el orden y la atención en la medular visitante.

Martin Sánchez y el delantero Arturo mantuvieron intensos duelos en el primer período Gonzalo Salgado

El plan de Alberto López se había puesto en la primera parte, pero al Viveiro le faltaba mordiente arriba. Por eso en el descanso introdujo a Sergio Tonini por Arturo y la variación tuvo un efecto inmediato. De una acción a balón parado de los locales, el Viveiro se encontró el 0-1. En un despeje largo cabeceado Martín con su equipo regresando en pleno desorden. El Céltiga hizo una mala lectura de la jugada, el Viveiro ganó la segunda acción y Tonini se quedó en el mano a mano y batió a Táboas por abajo.

El gol reforzó el plan visitante y Luis Carro buscó la reacción con un triple cambio, dando entrada a Álex Rodríguez, Nico y Anxo. Los locales asumieron riesgos para sacarse el corsé que le había colocado su rival y empezaron a recobrar el dinamismo que ansiaban.

Mediada la segunda parte el Céltiga empató en una acción que inició Anxo en tres cuarto de campo, abriendo a la izquierda a Álex Rodríguez, que puso un gran centro al área que despejó Diogo ante Adri, el balón quedó suelto y llegó el propio Anxo para conectar un derechazo a la escuadra.

En la siguiente acción al gol el Céltiga perdonó el 2-1. En un balón diagonal de Nico entre centrales que controló Adri, que no pudo batir en el mano a mano a un Ayoub que salvó con el pie en una parada de balonmano. El partido ya había cambiado, el Céltiga lo controlaba a través del orden con balón y el Viveiro tuvo que juntarse en campo propio, cansado y con menos prestaciones con los cambios.

El horario matinal no mermó la presencia de público en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

El Céltiga siguió mejor hasta el final. Tuvo otra ocasión en una internada de Nico por la derecha. En el 91 llegó el 2-1 obra de Adri, en otro balón largo y diagonal, esta vez de Pedro Delgado, a la espalda de centrales y con el portero Ayoub a media salida. El primer remate lo tocó el portero, pero en el segundo de cabeza el delantero completó la remontada. El partido se prolongó hasta el 96 y a punto estuvo Nico de hacer el 3-1 en una contra tras un córner al que había subido a rematar Ayoub. Celebraron con rabia los rojiblancos. Sacaron adelante un partido muy complicado, en el que fueron de menos a más, al contrario que su rival.

Adri Rodríguez marcó su tercer gol en liga y se desquitó del penalti fallado ante el Boiro Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

Céltiga: Manu Táboas; Santi Figueroa (Álex Rodríguez, min. 59), Arnosi (Pedro Delgado, min. 80), Martín Sánchez, Dani Prada (Nico, min. 59); Óscar (Anxo, min. 59), Giráldez; Marcos Blanco (Hugo Vázquez, min. 80), Adri Rodríguez, Julio Rey; Sobrido.

Viveiro: Ayoub; Nacho, Diogo, Franco, Esquerdeiro (Jacobo Folgar, min. 83); Peli (Koval, min. 83), Álvaro Uriarte; Cora (Yanike, min. 71), Rolle; Lansade (Giraldi, min. 71), Arturo (Tonini, min. 46).

Goles: 0-1 Tonini (min. 47); 1-1 Anxo (min. 72); 2-1 Adri Rodríguez (min. 91).

Árbitro: Rodríguez Delgado. Amarilla a Santi Figueroa, Dani Prada, y a Peli, Yanike por los visitantes.

Luis Carro habla con Giráldez antes del partido Gonzalo Salgado

Luis Carro: "Los cambios nos dieron un plus"

"Creo que encontramos el juegos a raíz del empate. Antes nos costó muchísimo por mérito del rival porque hacían muchas cosas bien. Nos faltaba continuidad en el juego y los cambios nos dieron un plus, estuvimos mejor estructurados y tuvimos más continuidad", reconoció Luis Carro al final del partido.

El técnico local lamentó el gol encajado. "No podemos permitir eso, es un error muy grave en esta categoría porque era una acción que tenemos que terminar y no permitir la contra, la leíamos muy mal. Tenemos que aprender de esto porque nos costó un gol en un partido muy cerrado, por eso tiene mérito también haberlo levantado".

La victoria, la segunda seguida, da confianza al Céltiga. "Nos ayuda a tener un poquito más de tranquilidad. Ya hablamos mucho de estos dos partidos que tenemos en casa, con rivales directos que hay que intentar sacar los seis puntos. En casa tenemos que hacernos fuerte a nivel puntuación".