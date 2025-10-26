El Boiro pierde su condición de invicto en un tenso partido

Landeira trata de recuperar un balón ante la presión de los jugadores del Gran Peña en el Manolo Barreiro Tania Martínez

El CD Boiro acabó con su condición de invicto en el Manolo Barreiro. Los de José Tizón cayeron por 1-0 en un polémico partido ante el Gran Peña en el que el protagonisto terminó recayendo sobre la colegiada, que expulsó en el último minuto a José Tizón, ya que el técnico, que estaba cronometrando el descuento,.le indicó que finalizó el partido cortando una jugada a los cuatro de añadido, cuando había señalado cinco minutos más.

Nada más empezar el encuentro, tras el saque de centro del Boiro, los visitantes ya ganaron el segundo balón y se quedó Landeira en el área, con un remate a la izquierda que se fue cruzado. Los de Tizón estaban llevando la voz cantante del juego, girando y, en una jugada que salen con el balón desde atrás, Coira agarra a Enjamio, pero la árbitra dio la ley de la ventaja y Enjamio, obligado a filtrar el balón, ve cómo cortan el esférico para hacer un contragolpe por banda derecha.

Los locales consiguen entrar al área y la colegiada señala penalti de Samu Araújo sobre Amet. “No es penalti, se tira. Ahí ya se paró el juego porque hubo muchas protestas”, explica Tizón. Hasta el final del primer tiempo, el Boiro fue superior, dejando varias ocasiones por la banda. Una de ellas firmada por Mario Prol y otra de Facu. La más clara es una entrada de Yosi que se queda ante el portero y dispara cruzado.

Segundo tiempo

Tras el descanso, Tizón tuvo que sacar a Prol por lesión y dar entrada a Zambrana, que venía tocado por su lesión y solo aguantó 10 minutos sobre el césped, por lo que el técnico tuvo que sacarlo del campo y poner arriba a Victor Casais, moviendo a Yago García para la banda derecha.

El enfrentamiento comenzó a igualarse en el segundo tiempo, con el Gran Peña impulsándose y un Boiro que no era tan dominador ante las posesiones largas de los locales. Una de las ocasiones de los de Tizón, Facu a pierna cambiada se mete en el área y un defensa le pega abajo, por lo que hubo muchas protestas de nuevo.

Pasado el minuto 60, antes de que el técnico del Boiro hiciera la segunda ventana de cambios, Arán, en una falta lateral remató por encima de los palos. Ahí, Tizón dio entrada a Santi Taboada para buscar más profundidad, e Iván Alonso por Facu.

Poco antes del final, Iván Alonso tuvo una llegada al área que no llegó a materializar. A partir del minuto 80, el partido se fue diluyendo en faltas y tarjetas. Una vez empieza el descuento, el Gran Peña guió un contragolpe en el que Fran acabó mano a mano con Borja Rey, que acaba despejando en el mano a mano.

Durante los últimos instantes, el Boiro intentó ser más directo en sus llegadas al área, pero sin llegar a culminar. “Hubo mucha polémica porque los dos penaltis nos sacaron totalmente del partido”, lamenta José Tizón después de la primera derrota en cinco jornadas.