Un Boiro plagado de bajas busca mantener su racha de cinco jornadas sin perder

José Tizón durante un partido Gonzalo Salgado

El CD Boiro de José Tizón visita hoy a las 12:00 horas el Manolo Barreiro para enfrentarse al Gran Peña. Los boirenses llegan con la moral alta tras la última victoria en casa ante el Silva SD, en dónde un remate de Iago Martínez dejó los puntos en Barraña.

Lo cierto es que los de José Tizón llevan cinco jornadas sin perder,.por lo que esperan conseguir su sexta jornada consecutiva sin caer ante el rival. “Sabemos la dificultad del rival, que solo perdió la primera jornada y en su casa no fue capaz de ganar ni Somozas, ni Arosa, ni Compostela”, comenta José Tizón.

“Los veo como un equipo que tiene muchas armas para hacerte daño, sobre todo a nivel ofensivo”, destaca el entrenador del CD Boiro. “Tienen a jugadores de mucha calidad, como Fran López, o la velocidad de Coira y Julius por las bandas”, señala Tizón, que para este partido comienza a recuperar efectivos y ya estará disponible Rodri Zambrana, pero las bajas siguen siendo el gran lastre del cuadro boirense.

Insua, Juanma y Bruno Campos se suman a la lista de jugadores que no podrán estar en el Manolo Barreiro, por lo que las opciones, especialmente en el apartado ofensivo, se limitan para José Tizón.

“Juanma intentó entrenar pero no pudo, y Bruno sigue recuperándose de su esguince de tobillo”, explica el entrenador del CD Boiro. Por otro lado,Tizón también destacó el mediocampo de Gran Peña.

“Tienen a uno de los mejores medio centros de la categoría, como es Antón, que maneja al equipo y es capaz de ganarte un partido. Sabemos de la dificultad que tiene el encuentro pero vamos allí a intentar sacar los tres puntos y sumar otra victoria”, destaca el entrenador del combinado boirense en la previa.