Nico Fernández devuelve al Cambados a la senda de la victoria en el tiempo de descuento

Los de Pénjamo se reencontraron con la victoria en casa de Silva Patricia G. Fraga

No termina de levantar cabeza el Silva, que sumó su sexta derrota de la temporada por 1-2 contra el Juventud Cambados. Cada equipo fue dueño de una mitad y ambos marcaron desde el punto de penalti, pero los visitantes se llevaron el gato al agua en el tiempo de descuento.

Empezó entretenido el partido, con bastante ritmo y acercamientos por ambas partes. El más claro fue obra de Noel para el Cambados, que disparó desde fuera del área ligeramente desviado. El primer contratiempo para el Silva llegó a los cinco minutos de juego, cuando Noé tuvo que introducir en el campo a Nico Mosquera en detrimento de Manu Máquez por lesión.

El Silva estaba generando bastantes saques de esquina en los primeros minutos. Fue a través de uno de ellos donde llegó su primera ocasión clara del encuentro con una jugada ensayada, pero el disparo de Carletto se marchó por encima del travesaño. Respondió el Cambados poco después también a balón parado.

Noel probó fortuna con una falta lejana y obligó a Minibugy a estirarse para evitar el primer tanto visitante. El portero silvista tuvo que volver a intervenir poco después para sacar un disparo desde dentro del área que iba directo a su escuadra derecha.

El Cambados venció en casa del Silva Patricia G. Fraga

Era mejor el Cambados sobre el césped de A Grela. El Silva no era capaz de hilar jugadas de peligro para acercarse con claridad a la portería defendida por David Conde, mientras que el Cambados sí lo hacía con rápidas transiciones que acechaban a Minibugy.

El equipo de Noé López mejoró en el tramo final de la primera parte, pero aún así las ocasiones siguieron cayendo del lado pontevedrés, que tampoco fue capaz de concretar y se llegó con el 0-0 inicial al tiempo de descanso.

Segunda mitad

Salió apretando el Silva en campo rival. En los primeros instantes lo intentó el pichichi de la temporada pasada, Rodri Parafita, con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el palo. Pénjamo fue el primero en mover ficha e introdujo en el campo a Gregor y Rancaño por Gonzalo, poco atinado, y André, con tarjeta amarilla.

Creció el Silva en el partido tras el paso por vestuarios. Fue superior al Cambados en el primer tramo de la segunda mitad, consiguiendo una mayor posesión del balón y estando más precisos en los metros finales, pero sin terminar de ser capaces de concretar esas acciones en oportunidades claras de gol. Noé López vio que su equipo estaba siendo superior y decidió meter más madera en el campo con la entrada de Joao y el debut de Álex Pérez, que se quedó a punto de marcar en el primer balón que tocó.

Cuando mejor estaban los locales llegó uno de los momentos decisivos de la tarde. Diego Iglesias encaró a Adri Vázquez dentro del área y el central silvista cometió penalti. El joven Noel Chaves fue el encargado de ejecutar la pena máxima y no erró desde los once metros al engañar a Minibugy. Unos minutos más tarde se complicó todavía más el partido para el Silva. Adri Vázquez recibió un agarrón en la salida de balón, se revolvió empujando al rival y el árbitro le enseñó su segunda tarjeta amarilla de la tarde, por lo que dejó a su equipo con un hombre menos.

A pesar de estar con un hombre menos, el Silva siguió apretando y esta vez fueron ellos quienes consiguieron un penalti a su favor. Joao se enfrentó a David Conde y el delantero brasileño no perdonó el empate a uno a falta de nueve minutos para el final. El partido se volvió loco, con ambos equipos intentando hacerse con los tres puntos que tanta falta les hacían.

Finalmente, fue el Cambados quien se llevó el gato al agua con un gol en el tiempo de descuento. Brais recibió y encaró en banda derecha, se internó en el área y puso un centro para que rematara Nico Fernández en el primer palo para la decepción de la parroquia silvista. Un resultado que deja al Silva colista de Tercera una jornada más y que da aire al Cambados, que suma nueve puntos en ocho jornadas.