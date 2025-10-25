El Sigaltec no puede con el poderío del Marín y cede en el Sara Gómez

Miguel Gil intenta un disparo en el partido Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB no pudo reencontrarse con la victoria en el Sara Gómez ante el Marín. Los de Luis Gabín sufrieron una dolorosa derrota ante uno de los equipos más fuertes de la categoría por un 58-86. El desgaste sobre Pablo y Mateo fue muy duro ante la baja de Óscar Castaño, por lo que a los locales les costó jugar fluido.

Desde el primer momento, los visitantes estuvieron por encima en el marcador, a pesar de que en el primer cuarto los locales consiguieron mantener el nivel de exigencia que necesitó el enfrentamiento. En el primer cuarto, los locales estuvieron más acertados en zona, con un acierto del 80% a la hora de sumar de dos, pero con muy poco acierto en el tiro exterior.

Por su parte, el Marín aprovechaba los errores de los locales, forzando las faltas para provocar tiros libres. Miguel Souto se convirtió en la pesadilla de la defensa local, acertando en todos sus tiros desde fuera de la zona rival. Los primeros minutos se sellaron con un 15-17. El segundo cuarto fue más de lo mismo. Los visitantes subían la intensidad y se adueñaban del rebote con un Miguel Souto en estado de gracia que anotó 13 puntos.

El tiro exterior del Marín seguía siendo determinante, mientras que el Sigaltec solo aprovechó cuatro de los 17 tiros desde fuera del área que pudo encestar. La buena noticia para Gabín pasó por el regreso de Jorge, que fue el máximo anotador del equipo con 12 puntos en total. Así, el encuentro se fue al descanso con un electrónico de 30-43.

Segundo tiempo

Tras el descanso, el Sigaltec pareció saltar al parqué más certero, pero los visitantes seguían manteniendo la mínima ventaja. Kovac tomaba la iniciativa en ataque, buscando aumentar el porcentaje de acierto en el tiro exterior y repartiendo más el rebote.

Connell se asociaba con Souto para ganar en las distancias peligrosas. “Se nos escapó mentalmente el partido, entró roto al último cuarto. Los chicos pelearon como bestias y es todo lo que le puedes pedir”, dice Gabín. “Estoy muy orgulloso del equipo, pero el Marín jugó a su mejor nivel y son intratables”, recalca el entrenador.