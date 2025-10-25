El Sigaltec arma filas para recibir al "transatlántico" Marín en el Sara Gómez

El equipo en el último partido en casa Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB recibe hoy a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Marín, con el objetivo de superar la derrota de la pasada jornada. Los de Luis Gabín se enfrentan a un rival muy duro que cuenta con jugadores de mucha calidad en todas las zonas.

El técnico recupera a Jorge, que ya se encuentra totalmente recuperado de su esguince de tobillo, pero hay varios jugadores entre algodones que esperan estar disponibles para el próximo enfrentamiento. "Nos toca competir un derbi en casa y eso nos obliga a salir a pelearlo hasta que nos den las fuerzas o el físico, pero sabiendo que nos enfrentamos a un rival de muchísima entidad y que además llega en un buen momento de forma", comenta Luis Gabín.

Poco a poco, los vilagarcianos se van adaptando al nivel que exige la Tercera FEB, a pesar de que su inicio de liga esté siendo complicado. "Somos perfectamente conscientes del calendario que nos tocó de inicio, con visitas a Salamanca y Oviedo, y ahora con Marín, que son partidos de los más complicados que hay en esta liga pero que nos sirven para ir adaptándonos", explica el entrenador.

"Tenemos que ir cogiendo experiencia para cuando más adelante nos toque enfrentarnos a nuestros rivales directos, y si mientras tanto podemos ir rascando alguna victoria como la de Chantada, mejor que mejor", recalca Gabín.

Marín, un hueso a batir

El Sigaltec tendrá que hacer frente a un equipo que se ha hecho fuerte con jugadores jóvenes y atléticos como el base Miguel Souto, que lleva tres partidos a un nivel muy alto tanto defensivo como ofensivo, o los fichajes extranjeros Jack Connell, que juega con pasaporte italiano pero es nativo de USA, y Olowokere, nigeriano nacido en USA, que viene de jugar en Segunda FEB la pasada temporada.

Por dentro tienen dos interiores extranjeros muy experimentados y de mucha calidad, como son Dramell Hogan y Kevin Van Wijk, holandés formado en Universidad Americana y que lleva en España ya más de 10 años, incluidos ocho en LEB Oro, algo que para estas categorías marca mucho la diferencia.

"En esta categoría son un transatlántico, por si fuera poco con los fichajes, tienen a chicos de aquí que lo hacen realmente bien, como pueden ser Hugo Rey, exterior con mucho talento sobre todo en el bote, o Filgueira, que es un ala pívot con un físico privilegiado", explica Gabín.