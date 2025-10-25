Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec arma filas para recibir al "transatlántico" Marín en el Sara Gómez

El encuentro será hoy a las 19:00 horas. "Es un rival de muchísima entidad y que llega en un gran momento de forma", destaca Luis Gabín

María Caldas
25/10/2025 07:00
El equipo en el último partido en casa
El equipo en el último partido en casa
Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB recibe hoy a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Marín, con el objetivo de superar la derrota de la pasada jornada. Los de Luis Gabín se enfrentan a un rival muy duro que cuenta con jugadores de mucha calidad en todas las zonas. 

El técnico recupera a Jorge, que ya se encuentra totalmente recuperado de su esguince de tobillo, pero hay varios jugadores entre algodones que esperan estar disponibles para el próximo enfrentamiento. "Nos toca competir un derbi en casa y eso nos obliga a salir a pelearlo hasta que nos den las fuerzas o el físico, pero sabiendo que nos enfrentamos a un rival de muchísima entidad y que además llega en un buen momento de forma", comenta Luis Gabín.

Poco a poco, los vilagarcianos se van adaptando al nivel que exige la Tercera FEB, a pesar de que su inicio de liga esté siendo complicado. "Somos perfectamente conscientes del calendario que nos tocó de inicio, con visitas a Salamanca y Oviedo, y ahora con Marín, que son partidos de los más complicados que hay en esta liga pero que nos sirven para ir adaptándonos", explica el entrenador.

"Tenemos que ir cogiendo experiencia para cuando más adelante nos toque enfrentarnos a nuestros rivales directos, y si mientras tanto podemos ir rascando alguna victoria como la de Chantada, mejor que mejor", recalca Gabín.

Marín, un hueso a batir

El Sigaltec tendrá que hacer frente a un equipo que se ha hecho fuerte con jugadores jóvenes y atléticos como el base Miguel Souto, que lleva tres partidos a un nivel muy alto tanto defensivo como ofensivo, o los fichajes extranjeros Jack Connell, que juega con pasaporte italiano pero es nativo de USA, y Olowokere, nigeriano nacido en USA, que viene de jugar en Segunda FEB la pasada temporada.

Por dentro tienen dos interiores extranjeros muy experimentados y de mucha calidad, como son Dramell Hogan y Kevin Van Wijk, holandés formado en Universidad Americana y que lleva en España ya más de 10 años, incluidos ocho en LEB Oro, algo que para estas categorías marca mucho la diferencia. 

"En esta categoría son un transatlántico, por si fuera poco con los fichajes, tienen a chicos de aquí que lo hacen realmente bien, como pueden ser Hugo Rey, exterior con mucho talento sobre todo en el bote, o Filgueira, que es un ala pívot con un físico privilegiado", explica Gabín.

Te puede interesar

Un fragmento de la misa celebrada ayer

Don José cumple 60 años de sacerdocio rodeado de los feligreses
A. Louro
Gonza Fernández en el último partido en A Lomba

El Arosa se prepara para asaltar Arteixo todavía con las bajas de Martín Diz y Mario García
María Caldas
Román Rodríguez visita el Instituto Plurilingüe de Valga

Los talleres de FP del Instituto de Valga recibirán 200.000 euros para mejoras en ventilación
Fátima Pérez
Os Ingleses durante su primer partido en Fontecarmoa

Os Ingleses defiende el liderato en Fontecarmoa ante el CD Zalaeta ATC Arteixo – Santiago R.C.
María Caldas