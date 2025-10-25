El Céltiga FC espera en el Salvador Otero al Viveiro a las 12:00 horas

El Céltiga venció en la pasada jornada al Cambados MONICA VILA

El Céltiga FC espera hoy a las 12:00 horas en el Salvador Otero al Viveiro FC. Un encuentro en el que los de Luis Carro buscarán continuar en la senda de la victoria tras el 0-1 conseguido en Burgáns en la pasada jornada.

Enfrente tendrán a uno de sus rivales más directos, y es que antes del enfrentamiento, los visitantes se colocan una posición por encima de los isleños con ocho puntos frente a siete.

“Ellos son un equipo bastante joven con mucha gente nueva, creo que están intentando acoplar eso”, comenta Luis Carro sobre su próximo rival. “Son un equipo dinámico que tiene capacidad para plantear un juego más directo o combinado porque manejan muchos registros”, recalca el técnico isleño.

“Al igual que a nosotros, les está costando arrancar, pero estoy convencido de que es un equipo que va a ir hacia arriba. Tienen muchas piernas y mucho trabajo detrás”, destaca Carro. Lo cierto es que de tres partidos en casa, los isleños han vivido ya todos los resultados, con una victoria, un empate y una derrota.

Además, acumulan seis goles a favor y solo cuatro en contra como equipo local. Por su parte, el Viveiro solo lleva un gol a su favor como equipo visitante y dos en contra. Unos resultados que muestran la solidez del equipo en las dos áreas.

Para este enfrentamiento Luis Carro no podrá contar con Carlos y Rubi por lesión. “Va a ser un partido muy difícil, como todos. Es verdad que la semana se llevó mejor después de la victoria en Cambados, pero el fútbol no tiene memoria”, dice Luis Carro. “Lo que hiciste la semana pasada de olvida cuando el árbitro pita”, insiste.

“Vamos a ver si somos capaces de estar bien y de hacerles daño como hemos estudiado durante la semana”, señala el técnico. Asimismo, el técnico espera que el equipo de un paso al frente en el aspecto ofensivo para no sufrir durante el partido.

Dificultades ofensivas

A pesar de que al equipo isleño no le esté yendo mal a nivel goleador, ya que llevan 10 goles a su favor en las siete primeras jornadas. También llevan 10 goles en su contra

“Tenemos que mantener el nivel defensivo e incluso mejorar. A partir de ahí tendremos más opciones de llevarnos los tres puntos. Para nosotros significa mucho jugar en casa”, explica Carro.

“Si queremos conseguir el objetivo de mantener la categoría todo pasa por hacerse fuertes en casa, pero es una categoría muy dura en la que todo el mundo te lo va a poner muy difícil”, insiste el entrenador del combinado isleño, que se posiciona como duodécimo clasificado con siete puntos.