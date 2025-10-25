Christabel Ezumah lidera la victoria del Cortegada ante el Manresa (57-64)

Christabel Ezumah durante su primer partido en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada visitó al Manresa para dar comienzo a su maratón del fin de semana que continuará hoy a las 12:30 horas con el enfrentamiento ante Tarragona. Las de Manu Santos se estrenaron con una contundente victoria por 57-64 en un partido que se volvió loco en el último cuarto. Christabel Ezumah fue la líder del equipo, echándose el ataque a sus espaldas y anotando 16 puntos.

Durante los primeros minutos, las locales optaban por un saque rápido al inicio del juego. Elia estrenó el marcador para las catalanas tras un error defensivo de las vilagarcianas, que comenzaban a dominar sobre la pintura.

Por su parte, las de Manu Santos buscaban meter los balones dentro y que se acercase a la zona rival Christabel Ezumah, una de las más determinantes del partido. La actuación de Lucía Carabán volvió a dar ventaja al Cortegada en el electrónico, con una Manivesa que cumplió con creces su papel defensivo. Las visitantes se encomendaban a su juego interior, manteniendo un ritmo alto de partido que permitió cerrar el primer cuarto con un 11-15 a favor de las de Santos.

En el segundo cuarto, Carabán volvía a dar ventaja a las visitantes con un tiro triple que mantenía el buen porcentaje de tiro exterior de Cortegada. La poca precisión de las locales en la zona provocó que perdiesen muchas oportunidades de tiro exterior. Así, las de Manu Santos consiguieron llegar al descanso con un marcador de 25-37.

Segunda mitad

El descanso sirvió para coger impulso a las locales, que plantearon un tercer cuarto muy apretado, pero en el que el las vilagarcianas supieron resistir. A pesar de que consiguieron más presencia en zona, el Manresa estaba poco preciso. La resistencia de las de Manu Santos fue cayendo al final del partido, y es que la falta de rotación comenzaba a pasar factura.

El último cuarto fue de dominio absoluto de las locales, que firmaron sus mejores minutos en cuanto al acierto, pero no fue suficiente para cortar la ventaja de las visitantes.