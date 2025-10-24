“Todos creemos que esta es la línea a seguir para conseguir resultados”, dice Tava

Tava trata de robar un balón durante un partido en Burgáns Mónica Ferreirós

El Club Juventud Cambados visita mañana a las 16:00 horas al Silva SD en A Grela 1. Los de Pénjamo llegan a Coruña con el lastre de la derrota en el derbi ante el Céltiga FC el pasado domingo por 0-1.

Uno de los puntos fuertes del combinado cambadés sigue siendo el bloque defensivo, acumulando solo cinco goles en su contra. Uno de los protagonistas en defensa sigue siendo Tavares, quien también es capitán del equipo.

“La gente compite y todo el mundo quiere jugar, afrontamos este fin de semana como un partido importante”, explica Tava. Aunque el inicio no está siendo el esperado, en el vestuario prima el optimismo.

“Los que estuvimos el año pasado pues ya vivimos algo así, porque empezamos con unas dificiles seis o siete primeras jornadas y al final con la constancia y sin rendirse acabamos ascendiendo”, comenta el capitán del Cambados. “Es una temporada nueva y hay que adaptarse a todo. También Pénjamo siempre subía a juveniles a entrenar y lo están haciendo muy bien”, destaca Tavares.

En la octava jornada los amarillos esperan alzar el vuelo ante un Silva tocado que también arrastra una derrota en la pasada jornada. Los coruñeses se encuentran últimos clasificados con cuatro puntos y 10 goles en su contra.

“Creo que en A Grela vamos a estar cómodos porque entrenamos toda la semana en un campo de esas características. Ellos llevan más tiempo en Tercera, pero nosotros vamos allí a sacar los tres puntos”, señala Tavares. “Todos creemos que esta es la línea a seguir para conseguir resultados”, dice.

Las áreas

Si por algo se caracteriza A Grela es por ser un campo con un bote más vivo. “Creo que va a ser un partido de áreas, al final quien esté más acertado será el que se lleve el partido”, indica Tavares.

Como visitante, el Juventud Cambados todavía no conoce la victoria, acumulando dos empates y una derrota. Por su parte, el Silva SD como local lleva una victoria, un empate, y una derrota. Los de Noé hasta ahora solo han anotado un gol en A Grela 1.