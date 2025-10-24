Ganar en casa, la asignatura pendiente del Villalonga FC

Wachi durante un partido en San Pedro Villalonga FC

El domingo a las 19:00 horas el Novo San Pedro vuelve a levantar el telón para acoger el derbi entre el Villalonga FC y el Portonovo SD. Un encuentro en el que los de Sera buscan cumplir con su gran asignatura pendiente, conseguir la primera victoria como local después de siete jornadas.

Los celestes, lastrados por las bajas de las nuevas incorporaciones, llevan un empate y dos derrotas ante sus aficionados, que en el pasado enfrentamiento en casa ante la Cultural Areas se quedaron muy cerca de saborear los tres puntos.

“El equipo llega con la moral alta pero con los pies en la tierra, sabiendo en la posición en la que estamos”, dice Wachi, capitán del Villalonga. “Estamos preparados y confiados para poder ganar a un rival directo”, recalca.

Por otro lado, como local, el Villalonga acumula cinco goles a su favor y siete en su contra. El Portonovo SD de Minso tampoco conoce la victoria como visitante, con un balance de un empate y dos derrotas a domicilio.

El Villalonga FC vuelve a San Pedro después de vencer por 0-2 al Umia CF en A Senra 2, en un partido en el que las cosas sí salieron como esperaban los celestes, y en el que Maykel Barbosa, que sigue jugando con molestias en la rodilla, volvió a ser determinante en ataque. Una de las tareas del Villalonga pasa por tener mayor acierto en el último pase. “Tenemos ganas de demostrar lo que es el Villalonga”, asegura Wachi.

En sus últimos enfrentamientos, el combinado celeste generó más peligro en ataque mediante acciones a balón parado. Para completar la convocatoria para el derbi ante el Portonovo, Sera tendrá que volver a tirar de los juveniles, como ya hizo la pasada semana convocando a Yago Rey, Picallo o el centrocampista Raúl Méndez.