Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Cataluña con Damaris y Manivesa en sus filas

Comienzan su maratón enfrentándose mañana a las 17:00 horas al Manresa. "A ver cómo nos afecta jugar dos partidos en menos de 24 horas, vamos con la idea de competir y ganar los dos", dice Manu Santos

María Caldas
24/10/2025 19:30
El Cortegada en el último partido en casa
El Cortegada en el último partido en casa
MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada inicia mañana su maratoniano fin de semana en Cataluña. Las de Manu Santos comienzan visitando al Manresa a las 17:00 horas, con la buena noticia de que Damaris ya está curada de su reacción alérgica, y que Blanca Manivesa también podrá jugar, pero con una protección en la nariz ya que tiene el tabique desplazado.

La duda para los partidos en Cataluña recae sobre Maira Horford, que a parte de llevar pocos días de entrenamiento con el equipo, sufre problemas estomacales, por lo que viajarán entre ocho y nueve jugadoras. 

En su primer partido del fin de semana tendrán que hacer frente a un equipo que quiere borrar la derrota de la pasada jornada dando una alegría a sus aficionados, y que en tres partidos lleva una victoria y dos derrotas.

"Manresa tiene generadoras exteriores que hacen un juego rápido de transiciones", comenta Manu Santos. "Del equipo espero que podamos competir los dos días, y dentro de eso, que nadie se lesione porque vamos justitas de efectivos", dice el técnico. 

En lo que respecta a la suma anotadora, las catalanas superan por muy poco a las de Manu Santos, acumulando 161 puntos a su favor frente a los 158 de las Vilagarcía. "A ver cómo nos afecta jugar dos partidos en menos de 24 horas, pero vamos con la idea de competir y de tratar de ganar los dos", recalca el entrenador vilagarciano.

El domingo a las 12:00 horas será el turno de medirse a Tarragona, equipo que a pesar de su posición en la tabla clasificatoria, actualmente último clasificado, propone partidos de mucho ritmo y, sin duda, será otro gran reto para el Mariscos Antón Cortegada.

Te puede interesar

Fachada del colegio Valle Inclán en O Grove

La comunidad educativa del CEIP Valle Inclán desconoce cuando se incorporará el conserje
C. Hierro
Gato Cambados

Hallan un gato abandonado en un contenedor con tres facturas en las patas traseras
A. Louro
El cronista oficial de Vilanova, Benito Leiro, durante su paso por el atril

Lectura pública de Valle-Inclán en el centenario de 'Los Cuernos de Don Friolera'
Redacción
La portavoz nacional del BNG junto a la alcaldesa de Pontecesures y otros responsables locales del Baixo Ulla

El BNG proyecta un plan para invertir 10 millones de euros en la protección del Río Ulla
Fátima Pérez