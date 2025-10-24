El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Cataluña con Damaris y Manivesa en sus filas

El Cortegada en el último partido en casa MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada inicia mañana su maratoniano fin de semana en Cataluña. Las de Manu Santos comienzan visitando al Manresa a las 17:00 horas, con la buena noticia de que Damaris ya está curada de su reacción alérgica, y que Blanca Manivesa también podrá jugar, pero con una protección en la nariz ya que tiene el tabique desplazado.

La duda para los partidos en Cataluña recae sobre Maira Horford, que a parte de llevar pocos días de entrenamiento con el equipo, sufre problemas estomacales, por lo que viajarán entre ocho y nueve jugadoras.

En su primer partido del fin de semana tendrán que hacer frente a un equipo que quiere borrar la derrota de la pasada jornada dando una alegría a sus aficionados, y que en tres partidos lleva una victoria y dos derrotas.

"Manresa tiene generadoras exteriores que hacen un juego rápido de transiciones", comenta Manu Santos. "Del equipo espero que podamos competir los dos días, y dentro de eso, que nadie se lesione porque vamos justitas de efectivos", dice el técnico.

En lo que respecta a la suma anotadora, las catalanas superan por muy poco a las de Manu Santos, acumulando 161 puntos a su favor frente a los 158 de las Vilagarcía. "A ver cómo nos afecta jugar dos partidos en menos de 24 horas, pero vamos con la idea de competir y de tratar de ganar los dos", recalca el entrenador vilagarciano.

El domingo a las 12:00 horas será el turno de medirse a Tarragona, equipo que a pesar de su posición en la tabla clasificatoria, actualmente último clasificado, propone partidos de mucho ritmo y, sin duda, será otro gran reto para el Mariscos Antón Cortegada.