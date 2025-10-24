El CJ Cambados busca retomar la senda de la victoria a costa del Silva

El Juventud Cambados se midió al Céltiga la pasada jornada MONICA VILA

El Club Juventud Cambados visita mañana a las 16:00 horas A Grela 1 para enfrentarse al Silva SD. Un horario condicionado por el Clásico entre Real Madrid y Barcelona de mañana.

Los de Pénjamo llegan a Coruña para borrar la derrota por 0-1 de la pasada jornada en el derbi ante el Céltiga FC. Los cambadeses llegan al encuentro con seis puntos y un balance de tres derrotas, un empate y una victoria en los últimos cinco partidos.

En ataque, el velero amarillo se encomendó a la racha goleadora de Diego Iglesias, autor de los cuatro goles que suma el Cambados a su favor hasta el momento.

El bloque defensivo sigue siendo el punto fuerte de los de Pénjamo, aunque acumulen cinco goles en contra en las siete primeras jornadas. Como visitantes todavía no conocen la victoria, con un balance de dos empates y una derrota.

Enfrente tendrán a un Silva SD con una situación crítica, ya que se encuentran últimos clasificados con cuatro puntos y necesitan comenzar a alzar el vuelo.

Los de Noé no solo llegan en una situación complicada por su posición en tabla, sino que también sufren bajas importantes para medirse al Cambados. El entrenador no podrá contar con Lema por sanción, ni con Álex Ares, Pablo Rubio y Uriel por lesión.

“El Cambados es un equipo que defiende muy bien y recibe pocos goles. Como todos los partidos en A Grela va a ser muy disputado y con mucho duelo aéreo”, comenta Noé, entrenador del Silva SD. Los coruñeses, por su parte, llevan 10 goles encajados en las siete primeras jornadas, a pesar de las intervenciones de Minibugy en los enfrentamientos. Los de Noé arrastran la derrota por 1-0 ante el CD Boiro en la pasada jornada.

“Tendremos que ir a por el partido sin prisas porque el Cambados transiciona muy bien porque tienen gente muy rápida y versátil arriba”, explica el entrenador del Silva SD. “Como siempre pasa en A Grela, el equipo que se adelante en el marcador tendrá ventaja. Cualquier detalle en A Grela puede determinar el partido”, señala Noé.

“Será un encuentro cerrado y de estar muy concentrados”, concluye el técnico coruñés