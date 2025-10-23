Pablo Fernández Carballo es el segundo máximo anotador de la liga y el jugador que más faltas recibe

Pablo Fernández se está destapando como uno de los mejores jugadores de la liga Monica Ferreiros

Pablo Fernández Carballo se está destapando como uno de los mejores jugadores de Tercera FEB. Al escolta vilagarciano del Sigaltec le han bastado tres partidos para exhibir su extraordinaria capacidad anotadora en la liga. Con 20,67 puntos de media es el segundo máximo anotador del grupo, sólo superado por el base estadounidense del Avenida Salamanca Aamari Smith, que promedia 26.

Pablo está en el top 5 en valoración con 22,33 en una clasificación que lidera el base lucense del Betanzos Jorge Abelleira. Además el vilagarciano es el que más faltas recibe de toda la liga, con más de siete de media por partido. Los rivales le someten a férreos marcajes para intentar agotarlo y que no reciba el balón, pero Fernández Carballo está siendo capaz de generarse situaciones para poder lanzar.

En el último partido en Mieres hizo 30 puntos, si bien su técnico Luis Gabín reconoció que Pablo no acabó demasiado satisfecho con su actuación personal al fallar varios triples que no suele perdonar. Los números de Pablo Fernández contrastan con el resto de sus compañeros. Sólo Oscar Castaño le secunda en anotación. Entre ambos han anotado más de la mitad de los puntos que lleva el equipo. Por eso el técnico es consciente de que deben dar un paso adelante en lo colectivo para no depender tanto de estos dos jugadores en ataque.

El sábado llega al pabellón Sara Gómez (19 horas) el Marín Ence Peixegalego, segundo clasificado que viene de ganar en casa al Navia y al Culleredo por 58 y 33 puntos de diferencia respectivamente. Será un reto mayúsculo para el equipo local plagado de canteranos del CLB, que confía en dar la sorpresa con el apoyo de su público. El Sigaltec en casa se siente fuerte y es mucho más peligroso que a domicilio.