“Tenemos que ser más fiables en las áreas”, explica Dieguito

Dieguito roba un balón en Baltar Cedida

El Portonovo SD no atraviesa sus mejores horas. Los arlequinados llevan tres empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos, y no conocen la victoria desde la primera jornada del pasado siete de septiembre. Horas bajas que levantan la tensión en Baltar antes del derbi de Preferente ante el Villalonga, que será este domingo a las 19:00 horas.

Un partido especial para la mayoría de la plantilla arlequinada, ya que muchos militaban en las filas celestes la pasada temporada. Entre ellos, Dieguito, uno de los capitanes del Portonovo SD. “El equipo no está tan mal como reflejan los resultados y la tabla de clasificación. Estamos entrenando bien, también es un poco tema de confianza y ánimos”, comenta el extremo.

Lo cierto, es que la mala racha provocó que el pasado fin de semana un aficionado increpase a los jugadores cuando estos se disponían a entrar en los vestuarios. “Al final la gente también está nerviosa, pero eso a nosotros no nos puede afectar, como vestuario estamos muy unidos”, recalca el capitán del Portonovo.

En siete jornadas, los de Minso llevan ocho goles a favor y 12 en contra, por lo que mejorar en defensa también se convierte en uno de los puntos a mejorar. “Tenemos que ser más fiables en las áreas. Al final todo se decide por detalles y nos falta esa chispa de confianza", dice.

La solidez

Ser más contundentes en las dos áreas es el nuevo reto del Portonovo para el derbi ante el Villalonga. “Es cuestión de que entre la primera. Está claro que nuestro problema es en las áreas porque despuéshacemos muchas cosas bien”, recalca Dieguito.

“Confiamos en sacar los tres puntos en San Pedro, y para eso vamos a tener que ser capaces de mantener la instensidad durante los 90 minutos”, recalca el extremo arlequinado.

Hasta ahora, el peso goleador del equipo recae sobre Lezcano, que lleva tres goles con la camiseta arlequinada, seguido de Keko, Dieguito y Eloy con un tanto. “En las segundas partes es dónde más bajamos y eso no puede pasar”, recalca Dieguito. La concentración será otro de los puntos claves en San Pedro, un campo que no es tan grande como Baltar.

“Los duelos y segundos balones van a ser importantes. No pueden seguir sucediendo esas desconexiones”, insiste Dieguito. Así, el Portonovo espera reencontrarse con la victoria y poder dar una alegría a su afición en un año en el que el club ha conseguido remontar su cifra de socios.

“La directiva está haciendo las cosas muy bien por nosotros y queremos que se vea reflejado en el campo”, dice el capitán sobre la unión entre los aficionados y el equipo. “Hay muy buen ambiente y el vestuario está muy unido”, recalca