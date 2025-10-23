El Atlético Arousana desafía al Clásico y jugará el domingo a las 17:30 horas en A Lomba

Once titular del Atlético Arousana Cedida

El Atlético Arousana disputará la sexta jornada de la Segunda División Gallega este domingo 26 de octubre a las 17:30 horas. Lo hará en el Municipal de A Lomba ante la UD Mos, en un día en el que la mayoría de los equipos modificaron sus horarios para evitar coincidir con el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que comienza a las 16:15 horas.

Las vilagarcianas desafían así la capacidad de convocatoria del partido más visto a nivel nacional e internacional, arriesgándose a que las gradas de A Lomba se encuentren vacías. Las arousanas llevan pleno de victorias en las cinco primeras jornadas, colocándose líderes con 15 puntos.

Las jugadoras visitaron las instalaciones de Old Metal Crossfit Cedida

Las cifras goleadoras

En tan solo cinco partidos, el Atlético Arousana ya suma 32 goles a su favor, siendo el equipo más contundente del grupo, y tan solo tres tantos en su contra, siendo junto con Ponte Caldelas y Valladares las menos goleadas.