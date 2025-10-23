Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Atlético Arousana desafía al Clásico y jugará el domingo a las 17:30 horas en A Lomba

Las vilagarcianas, que llevan pleno de victorias, se miden a la UD Mos

María Caldas
23/10/2025 12:29
Once titular del Atlético Arousana
Once titular del Atlético Arousana
Cedida

El Atlético Arousana disputará la sexta jornada de la Segunda División Gallega este domingo 26 de octubre a las 17:30 horas. Lo hará en el Municipal de A Lomba ante la UD Mos, en un día en el que la mayoría de los equipos modificaron sus horarios para evitar coincidir con el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, que comienza a las 16:15 horas.

Las vilagarcianas desafían así la capacidad de convocatoria del partido más visto a nivel nacional e internacional, arriesgándose a que las gradas de A Lomba se encuentren vacías. Las arousanas llevan pleno de victorias en las cinco primeras jornadas, colocándose líderes con 15 puntos.

Las jugadoras visitaron las instalaciones de Old Metal Crossfit
Las jugadoras visitaron las instalaciones de Old Metal Crossfit
Cedida

Las cifras goleadoras

En tan solo cinco partidos, el Atlético Arousana ya suma 32 goles a su favor, siendo el equipo más contundente del grupo, y tan solo tres tantos en su contra, siendo junto con Ponte Caldelas y Valladares las menos goleadas.

Te puede interesar

Infografía de la obra

Vilagarcía saca a licitación la humanización de Bouza de Abaixo por 775.000 euros
Olalla Bouza
Uno de los detenidos

Llegan a los Juzgados de Vilagarcía los detenidos por la operación 'Doner'
Olalla Bouza
La Guardia Civil detiene a dos vecinos de O Grove

La Guardia Civil detiene a dos hermanos de O Grove por agredir y robar a un joven
C. Hierro
Cines Gran Arousa

La Fiesta del Cine vuelve a Vilagarcía del 3 al 6 de noviembre
Fátima Pérez