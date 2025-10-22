Sorteados los cuadros de la Copa Diputación 2025-2026, en la que compiten 38 equipos de O Salnés y Ulla-Umia

El Cambados disputó la final de la última edición en Pasarón Gonzalo Salgado

La Copa Diputación de Fútbol 2025-2026 sorteó sus cuadros, tanto masculino como femenino, en las diferentes delegaciones federativas en Pontevedra y Vigo. En categoría masculina entran en liza un total de 70 equipos de la delegación de Pontevedra y O Deza. Arranca con una fase previa el 2 de noviembre en la que el Vilanova FC, equipo de reciente creación esta temporada, visitará al Unión Sampaio. Los seis ganadores de las previas accederán al cuadro de 64 equipos, en los que hay 31 equipos de O Salnés y Ulla-Umia. Entre ellos, los tres de Preferente.

El Portonovo se estrenará visitando al Catoira, el Villalonga jugará en el campo del Mosteiro y el Umia en el de A Lama. Esta primera eliminatoria está programada para el 3 de diciembre y también recoge los enfrentamientos: Deiro vs Faxilde, Barro vs Unión Dena, Portas vs Villa de Marín, Anduriña vs Beluso, EFB Vilanova vs Dorrón, Xuv. Sanxenxo vs San Martín; Chispa vs Cotobade; Noalla vs Pontearnelas; Beiramar vs Moraña; Bamio vs Xuv. Sisán; Figueirido vs Cordeiro; Zacande vs Bueu; CD Grove vs Atlético Cuntis; At. Combarro vs Romay; Vilagarcía vs Caldas; Cerponzóns vs Amanecer y Xil vs Ribadumia.

Las eliminatorias se juegan a partido único y siempre en el campo del equipo de inferior categoría. En el caso de que ambos pertenezcan a la misma, se respeta el orden del cuadro de competición y será local el que aparezca en la parte superior. Hay que superar cinco eliminatorias a lo largo de diciembre, enero, febrero, marzo y abril para llegar a la final de la delegación, que será el 30 de abril. El ganador de esta sexta eliminatoria se medirá en la gran final al vencedor de la delegación de Vigo, en la que participan 63 equipos. La gran final por el título será el 24 de mayo.

La temporada pasada enfrentó en Pasarón a CJ Cambados y Cultural de Areas, con victoria por este último, lo que le permitió disputar la Supercopa de Galicia, con los otros tres campeoneas de las competiciones coperas provinciales. La Supercopa es la puerta de acceso a la Copa del Rey. El Areas no pudo en la final con el Negreira, que fue el campeón y ahora recibirá a la Real Sociedad en la primera eliminatoria del torneo nacional.

Además de este aliciente, la Copa Diputación también reparte premios en metálico. La Diputación destinó el pasado año 120.000 euros. Los participantes recibieron compensaciones económicas en función de la categoría en la que compitieron, que fueron desde los 300 hasta los 800 euros, cuantías iguales para los equipos masculinos y femeninos. Los premios aumentan a medida que se superan rondas.

Torneo femenino

En la Copa Diputacion femenina participan un total de 28 equipos y el inicio de la competición está fijado para el 17 de febrero. El campeón el año pasado fue el Domaio. En la primera eliminatoria están exentos el Atlético Villalonga B, el Monteporreiro, el Sárdoma B y Lóstrego B. Aparte del filial celeste, hay otros seis equipos arousanos en liza.

El sorteo ha deparado las visitas del Cambados al campo del Teis, del Chispa al del Gondomar, del Mosteiro al del Cabral y del Atlético Arousana al del Sporting San Mateo. Además, el Caldas recibirá al Unión Guardesa y el Catoira al Balaídos. La gran final será también el 24 de mayo.