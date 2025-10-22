Blanca Manivesa, a la espera de unas pruebas médicas para conocer si podrá viajar a Cataluña

Blanca Manivesa en el partido ante León en el Sara Gómez Mónica Ferreirós

Blanca Manivesa es una de las jugadoras más veteranas del Mariscos Antón Cortegada. La base todavía es duda para el viaje de este fin de semana a Cataluña, ya que está pendiente de unas pruebas por el golpe en la nariz que se llevó en la última jornada en el Sara Gómez. A pesar de que asegura “encontrarse bien”, los resultados de las pruebas determinarán si finalmente Manu Santos puede o no contar con ella.

“Fue un susto, pero ahora queda esperar a las pruebas para saber con seguridad si puedo viajar el fin de semana. Yo espero que sí”, explica Manivesa. Un maratón de partidos que comienza el sábado a las 17:00 horas visitando al Manresa, en el que será el primer partido a domicilio de la temporada tras los cambios en el banquillo y en la plantilla.

“El inicio de la temporada está siendo muy bueno, trabajar con ellas es muy fácil y el cuerpo técnico también nos lo pone muy fácil”, explica. “Al principio todos tuvimos que adaptarnos, pero incluso las jugadoras que llegaron más tarde se están integrando muy bien y nosotras las ayudamos en todo lo que podemos”, recalca Manivesa.

Blanca Manivesa en el último partido en el Sara Gómez MONICA VILA

Por delante, un complicado fin de semana en el que visitan a dos rivales muy competitivos. “Sabemos que va a ser durillo, pero primero pensamos en Manresa que es el primer partido. Tenemos que intentar imponer nuestro ritmo de juego desde el principio”, recalca Manivesa.

“Los equipos catalanes son muy duros, no nos van a poner las cosas fáciles. Tenemos que seguir trabajando mucho la defensa porque eso nos permitirá estar finas en ataque”, explica la base.

“No podemos relajarnos, ningún partido va a ser fácil, sobre todo este año que la liga está mucho más igualada y con partidos muy reñidos”, destaca la jugadora del Mariscos Antón Cortegada.