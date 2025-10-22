Lucha abierta en Primera

El Duque Atlético Vilaxoán se impuso al Albariño el sábado en O Pombal por 1-4 Mónica Ferreirós

Después de las seis primeras jornadas de liga en el grupo I de Primera de veteranos en la delegación de Pontevedra se empieza a clarificar la pelea abierta que se presenta por las plazas de ascenso. Romai Viveiros Outón, Barro y Atlético Combarro comparten el liderato tras ganar el sábado.

También lo hizo el Rías Baixas, que le endosó un “set en blanco” al Campañó, por lo que está a un punto de los colíderes. El Umia vio frenada su progresión en Poio, mientras que el Duque Atlético Vilaxoán se instala en la zona media, es octavo, al ganar en O Pombal 1-4 a un Albariño que cierra la tabla. Jorge Manuel Suárez adelantó a los locales, pero antes del descanso los vilaxoaneses ya le habían dado la vuelta al marcador con los tantos de Marcos Blanco y Eric Rodríguez. En la segunda parte, Antonio Coello y Adrián Navia ampliaron la ventaja. Cafetería Vilariño y Moraña también están abajo porque no conocen aún la victoria.

En División de Honor el San Pedro se llevó el duelo de la parte baja ante el Portonovo con goles de Miguel Ángel Cabanelas y Carlos Sineiro. El Caldas también alcanza los 4 puntos al estrenarse a costa de un Chorigal que llegaba líder. El Cuntis empató en A Illa con el Céltiga, que cae a la cuarta plaza, mientras que el Sanxenxo perdió 4-3 con el Merendero al encajar dos goles al final y pese al “hat-trick” de Adrián Pujales. El Multitiendas Unamar mira más hacia abajo que hacia arriba de momento tras encajar su tercera derrota, a manos del Alba (4-1).

En Segunda, Racing de Cambados logró su quinta victoria seguida al ganar al Atómico Noalla y se queda líder en solitario, puesto que empató el Newport Cats ante Os Raposos (3-3). Y en Tercera mandan Vilanova y Raxó, que cuentan sus tres partidos por triunfos. Los de O Terrón han marcado ya 20 goles, 7 de ellos de Adrián Camiño.