El Taragoña firma el cuatro de cuatro y lidera la Segunda

Formación del Taragoña, que lleva pleno de victorias en la Segunda de veteranos de la delegación de Santiago cedida

El Taragoña firma el cuatro de cuatro en Segunda y colidera la competición junto al Artes, también intratable en este primer mes. Los rianxeiros ganaron el sábado en el Municipal de A Silva al Lousame por 0-3 con un “hat-trick” de Alberto Laíño en la segunda parte. Le costó más al Artes sacar adelante su partido en Carreira ante el Bastavales B, pero bastó un gol de Daniel Dios a los veinte minutos. Los visitantes jugaron la segunda parte en inferioridad numérica.

El Inter Atlántico estrenó su casillero de victorias al ganar 3-0 al Isorna B. Jose Mario Sobrido, Alfonso Balsa y Abel Suárez fueron los goleadores en el campo de A Lomba, en Taragoña. El Tatano Touliña empató en el campo del Urdilde en un partido en el que llegó a estar 1-3, mientras que A Tasca perdió en el campo de A Trinidade, en Ribeira, ante el Sar Extramundi por 0-3, por lo que suma un punto después de cuatro jornadas.

En Primera se confirmó la retirada de la competición del KN Decoraciones, anulándose los resultados de sus partidos en las primeras jornadas. De esta forma el Isorna, que perdió por la mínima en el campo del Bastavales, cede el liderato, que pasa a ocupar el AV Esteiro, eso sí, con un partido más disputado. El derbi barbanzano entre el A Charca - Mascolor y el Mirador de Padín disputado en Vista se resolvió a favor de los ribeirenses, que ya ganaban 0-3 en el primer periodo con los goles de Alberto Pérez, Moisés Fernández de penalti y Fran Pena. En la segunda parte recortó distancias para los boirenses Alberto Alonso con un doblete.

En División de Honor el CD Boiro se reencontró con la victoria al superar al Rodeiro 4-2 en Vista Alegre, por lo que es quinto de una liga en la que el Camporrapado está intratable y lo ha ganado todo. El Carreira cayó 2-1 en Sigüeiro con un gol en el 80 y al Oasis se le escapó la victoria en el 90 en el campo del Amio (1-1).