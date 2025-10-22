El Cortegada se pone a punto para su maratón de este fin de semana

Cris Loureiro defiende un balón en el último partido en casa MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada enfrenta una de sus semanas más complicadas. Las de Manu Santos disputarán dos partidos este fin de semana como visitantes con el fin de aprovechar su viaje a Cataluña.

Por un lado, el sábado 25 a las 17:00 horas jugarán el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Femenina 2 en casa del Manresa CBF A, y el domingo 26 a las 12:30 horas visitarán al TGN Básquet A para disputar el partido pendiente de la segunda jornada.

Un maratón de partidos en los que Manu Santos tendrá que volver a hacer números para no forzar a las jugadoras, y es que la tardanza en la llegada de las jugadoras extranjeras provocó que no todas se encuentren ahora mismo al mismo nivel. Sin ir más lejos, Maira Horford comenzó los entrenamientos con el equipo este lunes 20 de octubre, por lo que su ritmo todavía no es óptimo.

“Tenemos que tener cuidado para que no se lesione, porque estuvo en gimnasio y haciendo tiro pero no es lo mismo que entrenar al ritmo de un equipo. Terminó de competir la penúltima semana de agosto, entonces hay que tener precaución”, explica Manu Santos.

También es duda Damaris Rodríguez, ya que arrastraba problemas en la rodilla, pero en principio el cuerpo técnico cuenta con que esté disponible para jugar. El Mariscos Antón Cortegada enfrenta la nueva jornada con una racha de dos victorias a sus espaldas, la última de ellas ante el Mataró en el Sara Gómez.

“Estamos muy contentos con el último partido, en general tuvimos mucha consistencia atrás salvo algunos minutos después del descanso”, comenta Manu Santos. “Hicimos muy bien las cosas en defensa y en ataque, mejor que ante León pero todavía con altibajos. Vamos cogiendo consistencia que es lo importante”, recalca el entrenador vilagarciano.

Este fin de semana las arousanas se enfrentarán al décimo clasificado (Manresa), y al último, Tarragona, que todavía no ha conseguido ninguna victoria.