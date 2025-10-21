Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Jéssica Bouzas cae eliminada ante Sun en la primera ronda de Cantón

La vilagarciana, que empezó muy bien el duelo, perdió por un doble 7-6

María Caldas
21/10/2025 13:08
Jéssica Bouzas durante el Open de China
Jéssica Bouzas durante el Open de China
EFE

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas, primera cabeza de serie y actual número 40 del ránking WTA, cayó en dieciseisavos de final del torneo que se disputa en la ciudad china de Canton, de categoría 250 y sobre superficie dura, ante la australiana Lulu Sun, 116 del mundo, por un doble 7-6. 

Bouzas comenzó bien el duelo, rompiendo el saque de su rival en blanco a la segunda oportunidad que tuvo, pero desperdició esa ventaja en un tramo del duelo en el que se vieron hasta tres ‘breaks’ seguidos, dos de ellos a favor de la oceánica, entre el octavo y décimo juego.

De hecho, Sun acabó teniendo una bola de set en el duodécimo, pero no pudo aprovecharla y hubo que ir a la muerte súbita. Una vez ahí le valió con conservar su saque y ganar dos puntos al resto para adjudicárselo por 7-3.

En el segundo set se repitió la historia, con la española ganando pronto el saque de su rival para situarse 2-0. Sun eqilibró las cosas quebrando en el quinto y de nuevo hubo que ir a un ‘tie break’, este más frenético en el que se vieron hasta siete puntos perdidos con el servicio para un 7-2 final.

La eliminación de Bouzas deja al torneo sin tenistas españolas, mientras que Sun se medirá a Yafan Wang.

