El Clásico condiciona los horarios del fútbol modesto

Aficionados en las gradas de A Lomba Mónica Ferreirós

La octava jornada liguera del fútbol modesto se ve opacada por la celebración del Clásico. El enfrentamiento entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que se celebrará el domingo a las 16:15 horas, hace que todos los clubes quieran escapar de jugar en un horario que coincida con el gran partido de La Liga.

Lo cierto, es que en caso de jugar en el mismo tramo horario, los campos estarían más vacíos. Por ello, muchos son los clubes que o bien han adelantado la jornada al sábado 25, o que mueven el enfrentamiento del domingo a la jornada matinal.

Por un lado, en Tercera RFEF, el Arosa SC y el Juventud Cambados disputarán sendos encuentros el sábado 25. Los de Gonza Fernández se enfrentan al Atlético Arteixo en Ponte dos Brozos a las 18:00 horas, mientras que el combinado de Pénjamo visita A Grela 1 para medirse al Silva SD a las 16:00 horas.

En cuanto al Céltiga FC y al CD Boiro, sus partidos de la octava jornada se disputarán el domingo por la mañana. Así, los de Luis Carro esperan en el Salvador Otero a las 12:00 horas al Viveiro, y el Boiro visita en el mismo horario al Gran Peña. Este duelo no se podía celebrar el sábado, ya que el Manolo Barreiro acoge el encuentro del Celta B.

Los horarios de Preferente

La Tercera RFEF no es la única categoría que huye de coincidir con el Clásico. En Preferente los equipos también modifican sus horarios. El Umia CF traslada su visita al Atlético Arnoia al sábado a las 17:30 horas, mientras que el derbi entre Villalonga FC y Portonovo SD se celebrará en San Pedro el domingo 26 pero a las 19:00 horas.

Por la parte norte, el Puebla visitará al SD O Val el domingo a las 12:00 horas, mientras que el Cidade de Ribeira se mide en A Fieiteira al AD Miño a las 12:15 horas.

En Primera Futgal, el San Martín adelanta la jornada al sábado, visitando al Marín a las 16:00 horas. El Abanqueiro se verá las caras con el Cordeiro también el sábado a las 18:00 horas, y Unión Asados y Caldas se medirán el domingo a las 12:00 horas. El Ribadumia jugará el domingo a las 19:00 horas.