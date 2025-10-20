Unión Asados, Ribadumia y San Martín logran victorias con mucho valor

El San Martín de Pedro Carregal visita en la próxima jornada al líder Marín, que lleva pleno de triunfos Gonzalo Salgado

La séptima jornada de liga en el grupo V de Primera Futgal deparó el fin de semana las victorias de los cuatro primeros clasificados, que no aflojan. El Marín sigue contando por victorias todos sus partidos al imponerse en A Cachizas al Unión Dena por 0-2 con los goles de Sylla, que ya lleva 5, y Javi Pazos. El Ribadumia se mantiene a dos puntos de los de Sergio Martín al sacar adelante una visita que se presentaba sumamente complicada a Arcade. Un gol de Cheri en la primera parte dio la sexta victoria a los de Fran Blanco, que está haciendo un inicio de competición extraordinario y siguen a la caza del liderato.

El Campolameiro, el tercero en discordia, también demostró en Marcón que es un claro candidato al ascenso. Plasmó su superioridad en el juego con cuatro goles (0-4), por lo que con 17 puntos está a dos del Ribadumia y a cuatro del Marín.

Gran parte de la atención de la jornada se centraba en el derbi entre el Cordeiro, quinto clasificado, y el CD Unión, cuarto. Ambos llegaban a la cita empatados a puntos y fue el equipo de Luisito González el que salió triunfador al imponerse 0-2 con un gol de Borja Garrido antes del descanso y otro en propia puerta al inicio de la segunda parte. Con 16 puntos, los rianxeiros se consolidan en el cuarteto de cabeza, aún con muchos enfrentamientos directos por delante. El CD Unión completó un partido muy serio durante más de una hora de juego e incluso tuvo opciones para sentenciar con un tercer tanto. El Cordeiro después apretó y tuvo ocasiones para meterse en el partido, pero lo impidió el meta Álvaro con sus intervenciones. “Estou moi contento co traballo e co xogo do equipo”, reconoce Luisito González, que vuelve a tener al CD Unión en la zona de privilegio.

Otro de los equipos que se resiste a quedarse descolgado a las primeras de cambio de la pelea por las primeras plazas es el San Martín. El domingo logró una nueva victoria en Vilaxoán al ganar al Sport Team Estrada 2-1 con un doblete de Martín en la primera parte, por lo que el equipo de Pedro Carregal escala hasta la sexta plaza con 12 puntos, a la espera de visitar el domingo al líder Marín, completando así el calendario de enfrentamientos ante los cinco primeros en la primera vuelta.

La buena marcha de los rojillos tiene más mérito si cabe debido a la plaga de bajas que asola al equipo, sobre todo en ataque. Los locales jugaron sin Tymo, Dieguito, Martín Portas, Hugo Soto, Segura ni Hugo Abalo, mientras que debutó Carlo, último fichaje. El San Martín planteó un partido desde el orden para maniatar el juego combinativo del rival y acertó en una contra y a balón parado. Los visitantes se metieron en el partido con un golazo de falta de Arturo en los minutos finales, pero resistió el San Martín pese a estar en cuadro.

El Valiño logró su primer triunfo al golear 4-1 al Agolada, el Cuntis ganó 2-0 al Amanecer, el Caldas empató en Padrón (0-0) y el Abanqueiro perdió en Pontecaldelas.