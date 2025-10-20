Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Un Portonovo impreciso cae en Baltar ante el Porriño Industrial

Los arlequinados perdieron por 1-2 en casa a pesar de comenzar dominando el partido

María Caldas
20/10/2025 06:15
Los capitanes de ambos equipos al inicio del partido
Los capitanes de ambos equipos al inicio del partido
Cedida

El Portonovo SD no pudo puntuar en su regreso a Baltar. Los de Minso cayeron por 1-2 ante el Porriño Industrial en la séptima jornada de Preferente Sur. Los locales comenzaron bien el enfrentamiento, teniendo el control del esférico y contando con presencia en el campo rival y defendiendo bien las transiciones que planteaba el Porriño Industrial. 

En una jugada desafortunada, Adrián García cometió un penalti que adelantó a los de Dani Fernández en el marcador, pero a los cinco minutos, Keko aparecería para empatar el electrónico tras una gran jugada colectiva. 

A partir del 1-1 el partido se igualó cada vez más, aunque los de Minso seguían teniendo un buen control del ritmo de partido. Segundo tiempo Tras el descanso, el balón volvió a rodar en Baltar y el Portonovo comenzó a cometer imprecisiones a partir del minuto 60. 

Así, el Porriño logró volver a ponerse por delante en el marcador con un tiro cruzado que primero pegó en un defensor arlequinado, por lo que despistó a Diego Dadín y así la pelota terminó cruzando los palos. 

Con el 1-2 en el marcador, el técnico hizo cambios en busca de revertir la complicada situación, pero no fueron capaces y dejaron escapar tres puntos en casa. “El gol fue como un jarro de agua fría y ya no fuimos capaces de cambiar la dinámica”, lamenta Minso.

Te puede interesar

Miriam Elena Cortés López, componente del grupo de investigación Iacobus, ofreció una charla sobre la presencia de Valle-Inclán el el arte gallego

Una conferencia magistral sobre la presencia de Valle-Inclán en el arte gallego abre las jornadas dedicadas al escritor universal
Chechu López
El Sigaltec aguantó hasta el tercer cuarto en Mieres

El Sigaltec aguantó el ritmo alto del Universidad de Oviedo hasta el tercer cuarto, 84-69
Gonzalo Sánchez
Jóvenes disfrutando de los puestos, este domingo, en la jornada de clausura

‘MeusViños’: éxito de una VI edición que agotó copas y tuvo que pedir ayuda
Beni Yáñez
Los alumnos de sexto de Primaria antes de partir hacia Italia

El San Clemente viaja a Italia y consolida su participación en el plan Erasmus
Fátima Pérez