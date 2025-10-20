Un Portonovo impreciso cae en Baltar ante el Porriño Industrial

Los capitanes de ambos equipos al inicio del partido Cedida

El Portonovo SD no pudo puntuar en su regreso a Baltar. Los de Minso cayeron por 1-2 ante el Porriño Industrial en la séptima jornada de Preferente Sur. Los locales comenzaron bien el enfrentamiento, teniendo el control del esférico y contando con presencia en el campo rival y defendiendo bien las transiciones que planteaba el Porriño Industrial.

En una jugada desafortunada, Adrián García cometió un penalti que adelantó a los de Dani Fernández en el marcador, pero a los cinco minutos, Keko aparecería para empatar el electrónico tras una gran jugada colectiva.

A partir del 1-1 el partido se igualó cada vez más, aunque los de Minso seguían teniendo un buen control del ritmo de partido. Segundo tiempo Tras el descanso, el balón volvió a rodar en Baltar y el Portonovo comenzó a cometer imprecisiones a partir del minuto 60.

Así, el Porriño logró volver a ponerse por delante en el marcador con un tiro cruzado que primero pegó en un defensor arlequinado, por lo que despistó a Diego Dadín y así la pelota terminó cruzando los palos.

Con el 1-2 en el marcador, el técnico hizo cambios en busca de revertir la complicada situación, pero no fueron capaces y dejaron escapar tres puntos en casa. “El gol fue como un jarro de agua fría y ya no fuimos capaces de cambiar la dinámica”, lamenta Minso.