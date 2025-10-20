Mi cuenta

Deportes

O Concello de Ribadumia abre o prazo para presentar as candidaturas para a VIII Festa do Deporte

Permanecerá aberto dende hoxe ata o 10 de novembro

María Caldas
20/10/2025 15:24
Edición pasada de la Festa do Deporte
Monica Ferreirós

. O Concello de Ribadumia traslada que xa está aberto o prazo de presentación de candidaturas para a VIII Festa do Deporte. Todo aquel que o desexe poderá presentar as súas propostas dende o 20 de outubro ata o 10 de novembro. Para facelo, os/as interesados/as deberán descargar os formularios na plataforma dixital do Concello (www.omeuconcello.ribadumia.org), ou solicitalos nas propias oficinas da Casa Consistorial.

A presente será a oitava edición da Festa do Deporte que terá como obxecto a adxudicación destes premios e valoraranse as actuacións deportivas dos candidatos propostos no período que abrangue desde o mes de setembro do ano 2024 ata o mes de agosto do ano en curso.

As modalidades dos premios son as seguintes: mellores deportistas de Ribadumia, mellores deportistas dos clubes de Ribadumia, mellor equipo, mellor club, mellor adestrador/a, premio ao mérito deportivo, recoñecemento ás e os patrocinadores e premio ás e os deportistas con arraigo en Ribadumia. Así mesmo o xurado poderá outorgar premios de carácter extraordinario distintos dos previstos.

Entre as candidaturas presentadas, será un xurado o encargado de seleccionar os galardoados e galardoadas. O xurado estará formado pola concelleira de Deportes ou a persoa na que delegue, persoal técnico municipal, representantes dos grupos políticos con representación municipal, gañadores/as do mérito deportivo das anteriores edicións, os medios de comunicación (un experto/a en deportes de cada un dos medios con maior

difusión na comarca). As persoas galardoadas daranse a coñecer na gala que se celebrará no Auditorio Municipal de Ribadumia o 29 de novembro.

Para coñecer todos os detalles sobre as normas, os galardóns e a súa solicitude, as entidades, clubs ou persoas interesadas poden consultar as bases da VIII Festa do Deporte na plataforma web do Concello ou no taboleiro de anuncios municipal.

