La capacidad de resiliencia del Boiro, el punto fuerte de su triunfo en Barraña

Enjamio controla un balón ante el Silva Tania Martínez

El CD Boiro sumó la primera victoria de la temporada como local tras ganar por 1-0 al Silva SD. Un encuentro en el que de nuevo las intervenciones de Borja Rey fueron determinantes.

“Creo que crecimos bastante en el partido. Veníamos con la necesidad de ganar en casa que era la asignatura pendiente”, dice el portero. “Tuve la fortuna de estar más acertado, pero lo importante es la reacción del equipo”, recalca Borja Rey.

Borja Rey durante el partido ante el Silva Tania Martínez

Los de Tizón supieron mantener la calma en Barraña, algo que el santiagués también destaca como fortaleza. “Hay mucho trabajo detrás. La frustración de que la pelota no entre también te puede jugar malas pasadas”, dice Borja Rey.

Asimismo, José Tizón también destacó la capacidad de resiliencia del equipo después de que el Silva entrase mejor en la segunda mitad. “Con el paso de los minutos nos fuimos recomponiendo y fuimos capaces de sufrir en los últimos minutos”, dice el entrenador.

"No hay muchos equipos en Tercera a los que se le caigan los goles, a nosotros tampoco", dice Tizón. "Sí que estamos generando, pero al no meter ninguna en la primera mitad, después nos precipitamos y nos hicieron contras que nos pudieron costar caro, pero hay que seguir trabajando en esta línea", recalca el técnico.