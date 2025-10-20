Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

La capacidad de resiliencia del Boiro, el punto fuerte de su triunfo en Barraña

"Hay mucho trabajo detrás, veníamos con la necesidad de puntuar en casa", dice Borja Rey

María Caldas
20/10/2025 20:00
Enjamio controla un balón ante el Silva
Enjamio controla un balón ante el Silva
Tania Martínez

El CD Boiro sumó la primera victoria de la temporada como local tras ganar por 1-0 al Silva SD. Un encuentro en el que de nuevo las intervenciones de Borja Rey fueron determinantes. 

“Creo que crecimos bastante en el partido. Veníamos con la necesidad de ganar en casa que era la asignatura pendiente”, dice el portero. “Tuve la fortuna de estar más acertado, pero lo importante es la reacción del equipo”, recalca Borja Rey.

Borja Rey durante el partido ante el Silva
Borja Rey durante el partido ante el Silva
Tania Martínez

Los de Tizón supieron mantener la calma en Barraña, algo que el santiagués también destaca como fortaleza. “Hay mucho trabajo detrás. La frustración de que la pelota no entre también te puede jugar malas pasadas”, dice Borja Rey. 

Asimismo, José Tizón también destacó la capacidad de resiliencia del equipo después de que el Silva entrase mejor en la segunda mitad. “Con el paso de los minutos nos fuimos recomponiendo y fuimos capaces de sufrir en los últimos minutos”, dice el entrenador.

"No hay muchos equipos en Tercera a los que se le caigan los goles, a nosotros tampoco", dice Tizón. "Sí que estamos generando, pero al no meter ninguna en la primera mitad, después nos precipitamos y nos hicieron contras que nos pudieron costar caro, pero hay que seguir trabajando en esta línea", recalca el técnico.

Te puede interesar

Obras en el centro de salud de Vilagarcía

Sanidad y saneamiento centrarán la inversión de la Xunta en Arousa en 2026
Fátima Frieiro
El alcalde, el presidente de Emgrobes y la concejala de Comercio

Arranca la venta de bonos de la campaña comercial Mercanogrove
Sandra Rey
El ideal gallego

La AECC de O Grove organiza el Festival por Elas de recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer de mama
Sandra Rey
El alcalde, José Cacabelos, y el diputado provincial, Marcos Guisasola, junto a otros miembros del gobierno local junto al solar donde se harán las obras

El Concello de O Grove saca a licitación las obras para el nuevo complejo lúdico-deportivo en As Bizocas
Sandra Rey