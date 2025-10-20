Mi cuenta

Deportes

El Boiro cae, el filial del Villalonga iguala y ganan a domicilio Arousana y Cambados

Inés Diz firmó un "hat-trick" en la victoria de las amarillas en A Guarda

Gonzalo Sánchez
20/10/2025 12:50
Las jugadoras del CJ Cambados celebran su segunda victoria en loga, lograda en A Guarda
da

El EFM Concello de Boiro se vio sorprendido en Vista Alegre por el Tomiño en la quinta jornada de Tercera RFEF. Las locales se adelantaron con un gol de Laura Alejo a los seis minutos, pero antes del descanso el Tomiño le dio la vuelta con un doblete de Carla Pérez en apenas dos minutos. En la segunda parte al equipo de Miguel Ángel Ramos le faltó puntería para poder rescatar al menos un punto, por lo que se queda noveno con 4 y en la próxima jornada visitará al Domaio, rival directo en la zona baja al que aventaja en un punto. 

En Primera Gallega el filial del Atlético Villalonga está compitiendo muy bien y este fin de semana empató 1-1 con el filial del Lóstrego, segundo clasificado. El tanto visitante fue obra de Aroa Meis y su equipo es séptimo con 8 puntos en una tabla que lidera el Atlético San Pedro con 15. 

En Segunda el Arousana goleó al Santiso 1-4 con tantos de Ximena, Adriana, Inés y otro en propia portería. Las vilagarcianas mantienen en pleno de victorias, al igual que el Touro, después de las primeras cinco jornadas y han marcado ya 32 goles. El CJ Cambados logró una gran victoria en A Guarda por 2-3 con un “hat-trick” de Inés Diz. El Céltiga descansó por calendario. 

