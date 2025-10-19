Un tempranero gol de Sobrido decidió un derbi poco vistoso en Burgáns

Julio Rey controla el balón, perseguido por el delantero local Tiko Mónica Ferreirós

Un tempranero gol de Sobrado dio la victoria al Céltiga ante el Cambados en el derbi de Burgáns, que no fue muy vistoso, deslucido por la lluvia y el viento, y reunió a seiscientas personas en la grada. El equipo isleño, en una versión pragmática, muy alejada de lo que venía haciendo en anteriores jornadas, echó al fin el candado ante un Cambados que llevó la iniciativa y le faltó claridad en la finalización en un partido sin apenas ocasiones, típico de empate.

Seiscientas personas se dieron cita en Burgáns para ver este clásico, ahora en Tercera Mónica Ferreirós

El técnico visitante Luis Carro hizo seis cambios en el once respecto al duelo ante el Boiro, modificando la portería, con la entrada de Antón, la línea defensiva, que formaron Santi, Arnosi, Casás y Prada, y el ataque, entrando Anxo y Marcelo en las bandas, Marcos Blanco en la mediapunta y pasando Sobrido a ser la referencia ofensiva, relegando a Adri Rodríguez al banquillo. La revolución fue acorde a su declaración de intenciones de cambiar el plan para jugar más en largo sobre el punta, en una mañana difícil para medir la caída de los balones por el viento. El Céltiga no quiso asumir riesgos en campo propio ni facilitar las contras locales.

Los dos Anxos pelean por el balón, junto a Marcos Blanco, en un derbi de muchos duelos y disputas Mónica Ferreirós

El plan visitante surtió el efecto esperado porque a los cinco minutos y en un balón largo de Arnosi, Sobrido le ganó el espacio a Alberto Lago y superó a Conde en su salida con un remate con la derecha de vaselina, que botó con suspense antes de entrar.

El gol obligó al Cambados a llevar la iniciativa. Pénjamo tuvo que modificar el centro del campo, por las molestias físicas de Seydou y a última hora por un corte en la ceja sufrido en el calentamiento por Ranca, que necesitó varios puntos de sutura. Anxo y André formaron pareja en la medular. Al equipo de Pénjamo le costó generar en la primera parte ante un rival que defendió con orden y amenazó a las contras. El partido fue feo, como el día, en el que regresó al fin la lluvia a Arousa, tan necesaria. Y que también puso de manifiesto las carencias de la cubierta de Burgáns, con goteras y peligrosidad por desprendimientos de su estructura, pendiente aún de ser remodelada.

Los jugadores del Céltiga celebran el gol de Sobrido Mónica Ferreirós

El primer disparo a puerta local llegó en el minuto 25. En una falta lejana lanzada por Tavares que atrapó abajo Antón. Los locales intensificaron su presencia en campo contrario, empezando a ganar duelos y sacando acciones de balón parado. En una falta lateral que lanzó Noel, Arnosi se llevó un golpe en un choque y quedó aturdido. Hubo mucha fricción y contactos, por lo que el árbitro no lo tuvo fácil.

Los rojiblancos defendían bien su área, con la concentración e intensidad que venía demandando su técnico. Anxo se encontró con el cuerpo de Rubi Casás en su remate a la media vuelta en área y el Cambados siguió percutiendo en los minutos que precedieron al descanso, marcados por las interrupciones con faltas, por lo que el derbi fue calentándose. Los amarillos incidían de forma muy vertical, buscando a sus atacantes con balones bien defendidos, por lo que no hubo mucho más en el primer tiempo.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el presidente de la RFGF, Eladio Oubiña, estuvieron en el palco junto a Eladio Oubiña y Harry Dios Mónica Ferreirós

En la segunda parte nada cambió, el CJ Cambados siguió llevando la iniciativa en busca del empate, mientras el viento y la lluvia no cesaban. Tavares maniobró muy bien en la izquierda y encontró a Noel en profundidad, pero el pase del ex del Arosa buscando a Tiko lo cortó la defensa. Más clara fue la siguiente de Anxo, con un disparo desde la frontal que dio en el cuerpo de Rubi Casás. Eran los mejores minutos de los locales, que tuvieron una buena puesta en escena en la reanudación.

Álex Fernández, que se retiró lesionado en una rodllla, protege el balón ante Anxo Mónica Ferreirós

Luis Carro dio entrada a Nico en banda derecha, para ayudar a Santi y sumar una amenaza en las transiciones por fuera. Mientras el Cambados hizo un triple cambio mediada la segunda parte, dando entrada a Fran y Brais en defensa y a Gregor en banda derecha. Las ocasiones cesaron, no así el carrusel de cambios, ahora en los visitantes. Álex Rodríguez entró en el lateral izquierdo por Prada y Pedro Delgado reforzó el centro del campo, por lo que Julio pasó a la mediapunta y Marcos Blanco se situó de referente arriba.

Buen ambiente en Burgáns con presencia de aficionados de los dos equipos Mónica Ferreirós

El derbi siguió siendo áspero y difícil de gestionar para el colegiado. Pénjamo agotó los cambios a falta de un cuarto de hora y acto seguido lo hizo Luis Carro, pasando a defensa de cinco con la entrada de Martín Sánchez, con la idea de protegerse más.

El Céltiga no tiró a puerta en la segunda parte, en la que Conde no tuvo trabajo, salvo en una falta lateral que envenenó el viento de Julio, y el portero catoirense acabó atrapando tras tocar en el larguero. Un remate de cabeza de Nico a centro de Grego que atrapó Antón fue la respuesta del Cambados, que tuvo la última en un balón al espacio de Anxo sobre la carrera de Nico, que entró en área con ventaja en el minuto 90, pero llegó providencial al corte Martín Sánchez, jugándose el penalti. El Céltiga celebró con rabia la victoria, con la que adelanta en la clasificación a sus vecinos y corta su mala dinámica.

Los jóvenes aficionados del Cambados animaron a su equipo hasta el final Monica Ferreiros

Ficha técnica:

CJ Cambados: David Conde; Álex Fernández (Gregor, min. 61), Hugo Táboas (Fran, min. 61), Alberto Lago, Tavares; Anxo, André (Rodri, min. 76); Diego Hernández (Brais Parada, min. 61), Noel, Diego Iglesias; Tiko (Nico, min. 76).

Céltiga: Antón; Santi Figueroa, Arnosi, Rubi Casás, Dani Prada (Álex Rodríguez, min. 63); Óscar, Julio; Marcelo Munín (Nico, min. 53), Marcos Blanco (Adri Rodríguez, min. 78), Anxo (Martín Sanchez, min. 78); Sobrido (Pedro Delgado, min. 63).

Goles: 0-1 Sobrido (min. 5).

Árbitro: Vidal Fonseca. Amarilla a Noel y Brais por los locales y a Dani Prada, Santi Figueroa, Pedro Delgado, Álex Rodríguez por el Céltiga.

Pénjamo: “Estivemos ben, faltounos finalizar mellor. Isto decídese por detalles”

"O partido condicionouno o gol tan cedo. A partir de ahí o escenario de partido foi diferente, tivemos algún acercaento e creo que os controlamos ben a nivel defensivo no seu plan de esperarnos e tratar de transitar. Na segunda parte empezamos moi ben, faltounos finalizar algunha opción das que tivemos. Salvo no erro de comunicación do gol, o equipo estivo ben, moi intenso e traballador, pero non se traduce en puntos".

Pénjamo sigue el juego desde el banquillo Mónica Ferreirós

Al técnico local no le sorprendió el cambio de propuesta de los isleños. "Condicionou que se puxeron por diante, isto decídese por pequenos detalles e hoxe merecemos algún puntiño, chegamos en varias situacións claras e non decidimos ben". Pénjamo tiene dudas sobre la acción al final de Nico, "pode ser penalti, non o seim terei que velo, o que está claro é que nesta categorías os contactos se permiten moitísimo, notamos ese cambio respecto a Preferente".

Luis Carro: “Hicimos un partido muy serio, que era lo que necesitábamos”

"Veníamos a esto. Estábamos muy necesitados de los tres puntos. Necesitábamos un golpe emocional y creo que hoy competimos bien, que era lo que nos estaba faltando las dos últimas jornadas".

El técnico vilanovés cambió de registro, optando por el practicismo y poniendo el foco en hacer concesiones defensivas. "Nosotros hablamos mucho de los contextos y el de hoy pasaba por ofrecerles el balón a ellos y hacerles correr, y por ser más contundentes después de lo que había pasado en los dos últimos partidos. El gol llegó en una jugada que veníamos a buscar, a partir ahí pensamos en defender y nos costó activarnos con balón, sobre todo en la segunda parte, pero hicimos un partido muy serio, que era lo que necesitábamos".

Luis Carro sigue la evolución del banquillo bajo la lluvia Mónica Ferreirós

Carro hizo muchos cambios en la alineación. "Somos 23 en plantilla, más de la mitad no salen en el once y con esto tenemos que jugar también. No se trata de castigar a nadie, sino de saber que todo el mundo está exigido y el que entrena bien y nos puede dar en función del plan de partido puede jugar, que siempre va estar caro". La primera victoria del Céltiga a domicilio, después de tres derrotas por la mínima como visitante, "es un golpe emocional bueno, lo necesitábamos, aquí el año pasado perdimos y necesitábamos cerrar la sangría de goles en contra".