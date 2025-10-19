El Sigaltec aguantó el ritmo alto del Universidad de Oviedo hasta el tercer cuarto, 84-69

El Sigaltec aguantó hasta el tercer cuarto en Mieres Cedida

El Sigatec perdió en Mieres ante el Universidad de Oviedo 84-69 en un partido que se jugó a un ritmo altísimo y en el que los visitantes estuvieron con opciones hasta el tercer cuarto, cuando el filial asturiano elevó su acierto en el tiro exterior y las pérdidas de balón de los vilagarcianos ya les penalizaron mucho.

El Sigaltec no aguantó el ritmo físico de su rival, muy agresivo en defensa y asumiendo muchos riesgos y colapsando a un rival al que se le fue apagando la luz en ataque. Pablo Fernández anotó 30 puntos, pero le faltó que le ayudaran en la anotación más compañeros. El Sigaltec, de todas formas, estuvo por delante en el primer tiempo, hasta que el nivel físico del partido le superó. Luis Gabín planteó una defensa en zona para intentar frenar a los asturianos, pero no fue posible porque la diferencia se instaló en la veintena y sólo al final sse maquilló el resultado.

"Tenemos que seguir trabajando y saber que en esta pista muchos equipos lo van a pasar mal por el ritmo que impone Oviedo", explica Gabín. "Tenemos que ser más autoexigentes si queremos competir este tipo de partidos cuando el rival está bien".

Ficha técnica:

Universidad de Oviedo: Álvarez Tirador (9), Miranda (6), Cuetos (6), Diarra (9), Arias (14)-quinteto inicial- Gómez (2), Suárez (9), Vidal (0), Zorrozua (11), Fernández (13) y Quirós (5).

Sigaltec: Óscar Castaño (12), Raúl Santorum (0), Pablo Fernández (30), Miguel Gil (6), Adrián Kovac (4)-quinteto inicial- Martín Bello (3), Jorge Rodríguez (1), Pedro Sabugueiro (3), Carlos Caamaño (0), Daniel Rey (6), Álvaro Monteagudo (3), Álvaro Fernández (1).

Parciales: 21-22/ 21-17/ 18-10 /24-20 Árbitros: María González e Iván García. Señalaron 26 faltas a los asturianos y 20 al Sigaltec. Eliminado: Martín Bello.