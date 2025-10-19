Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sigaltec aguantó el ritmo alto del Universidad de Oviedo hasta el tercer cuarto, 84-69

El equipo de Luis Gabín estuvo por delante en el primer tiempo, pero el ritmo físico del filial y su acierto le superaron en el segundo

Gonzalo Sánchez
19/10/2025 23:43
El Sigaltec aguantó hasta el tercer cuarto en Mieres
El Sigaltec aguantó hasta el tercer cuarto en Mieres
Cedida

El Sigatec perdió en Mieres ante el Universidad de Oviedo 84-69 en un partido que se jugó a un ritmo altísimo y en el que los visitantes estuvieron con opciones hasta el tercer cuarto, cuando el filial asturiano elevó su acierto en el tiro exterior y las pérdidas de balón de los vilagarcianos ya les penalizaron mucho. 

El Sigaltec no aguantó el ritmo físico de su rival, muy agresivo en defensa y asumiendo muchos riesgos y colapsando a un rival al que se le fue apagando la luz en ataque. Pablo Fernández anotó 30 puntos, pero le faltó que le ayudaran en la anotación más compañeros. El Sigaltec, de todas formas, estuvo por delante en el primer tiempo, hasta que el nivel físico del partido le superó. Luis Gabín planteó una defensa en zona para intentar frenar a los asturianos, pero no fue posible porque la diferencia se instaló en la veintena y sólo al final sse maquilló el resultado.

"Tenemos que seguir trabajando y saber que en esta pista muchos equipos lo van a pasar mal por el ritmo que impone Oviedo", explica Gabín. "Tenemos que ser más autoexigentes si queremos competir este tipo de partidos cuando el rival está bien".

Ficha técnica:

Universidad de Oviedo: Álvarez Tirador (9), Miranda (6), Cuetos (6), Diarra (9), Arias (14)-quinteto inicial- Gómez (2), Suárez (9), Vidal (0), Zorrozua (11), Fernández (13) y Quirós (5). 

Sigaltec: Óscar Castaño (12), Raúl Santorum (0), Pablo Fernández (30), Miguel Gil (6), Adrián Kovac (4)-quinteto inicial- Martín Bello (3), Jorge Rodríguez (1), Pedro Sabugueiro (3), Carlos Caamaño (0), Daniel Rey (6), Álvaro Monteagudo (3), Álvaro Fernández (1). 

Parciales: 21-22/ 21-17/ 18-10 /24-20 Árbitros: María González e Iván García. Señalaron 26 faltas a los asturianos y 20 al Sigaltec. Eliminado: Martín Bello.

Te puede interesar

Jóvenes disfrutando de los puestos, este domingo, en la jornada de clausura

‘MeusViños’: éxito de una VI edición que agotó copas y tuvo que pedir ayuda
Beni Yáñez
Los alumnos de sexto de Primaria antes de partir hacia Italia

El San Clemente viaja a Italia y consolida su participación en el plan Erasmus
Fátima Pérez
Concheiro, que anotó el 2-2, es agarrado por Piñeiro en una acción del partido

El Arosa fue un ciclón en la segunda parte
Gonzalo Sánchez
Los jugadores celebran el gol de Iago Martínez

Iago Martínez obra la primera victoria del Boiro en Barraña
María Caldas