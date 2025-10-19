Iago Martínez obra la primera victoria del Boiro en Barraña

Los jugadores celebran el gol de Iago Martínez Tania Martínez

El CD Boiro consiguió su primera victoria en Barraña. Lo hizo ante el Silva con un 1-0 obra de un remate de cabeza de Iago Martínez cuando a penas quedaban siete minutos de un partido marcado por la exigencia de ambos.

Durante los primeros instantes ambos se fueron turnando la posesión del balón, con los locales manteniendo un ritmo más alto en el último tercio del campo. Facu se apoderaba de la banda para filtrar balones al interior, pero no encontraba con quien asociarse. Por parte del Silva, la más clara la tuvo Coba, con un disparo desde fuera del área que acabó en las manos de Borja Rey.

El Boiro volvió a generar una jugada clara de gol a los pies de Facu, que volvía a adentrarse en el área para ponérsela a Enjamio, que se colaba ya en la zona pequeña para poner el pase a Landeira, que no pudo llegar al rechace y el esférico acabó en manos de Gabriel. El combinado de José Tizón estuvo perdonando demasiadas jugadas claras en el primer cuarto de hora.

Mosquera intentaba un disparo desde fuera del área, pero Borja Rey se anticipaba para despejar con el pie. El extremo izquierdo volvía a guiar el ataque de los coruñeses, ganándole la espalda a Enjamio y provocando el córner.

Enjamio disputa un balón durante el partido Tania Martínez

El Boiro respondió con un contragolpe en el que Romero acabó tirando desde la frontal del área, pero el disparo fue directo a las manos del portero del Silva SD.

Minubugy volvía a ser protagonista, frenando un disparo de Facu desde fuera del área que Barraña ya veía cruzando los palos. Pasado el ecuador de la primera mitad, los de Tizón subieron una marcha más en ataque. Landeira y Enjamio buscaban filtrar el pase para Yaguito, pero el férreo bloque defensivo de los visitantes terminó cortando la acción. Con el descanso llamando a la puerta, Arán cortó una contra peligrosa encabezada por Mosquera.

Segundo tiempo

Tras el descanso, los dos combinados optaron por los mismos futbolistas que en los primeros 45 minutos. Los visitantes comenzaron apretando más arriba, con un disparo de Hugo Baldomar que rozó los palos de Borja Rey y estuvo a punto de estrenar el electrónico. Los locales respondieron con un contragolpe en el que Samu Araújo filtró el pase para Landeira pero este no pudo llegar y la jugada terminó devolviendo el balón al Silva.

Enjamio se asociaba con Samu Araújo para filtrar el centro a Juanma, pero el remate fue flojo y acabó sin mayor problema en las manos de Minibugy. Otra de las grandes batallas del partido tuvo como protagonistas a Parafita y Arán. El atacante del Silva batalló con el central por hacerse hueco entre la defensa local.

Los visitantes se quedaron momentáneamente con 10, después de que Iván tuviese que salir del terreno tras una falta en la que se dañó la mano. Landeira lo volvía a intentar dentro del área con un disparo que atajó Minibugy, forzando así el córner. Arán hizo valer su altura buscando el remate, pero el balón no cruzó los palos. Rodri Alonso dejó otra ocasión para el Silva, quedándose solo en la frontal ante Borja Rey, que salvó el balón.

Casi en el último suspiro, en una acción de córner provocada por Yosi, Iago Martínez recibió el centro para cabecear en el área pequeña y batir así a Gabriel, levantando la ilusión en Barraña. En el último instante, Borja Rey salvó un mano a mano contra Rodri Alonso que salvó el empate. Alonso volvió a insistir con un disparo dentro del área, pero Rey no perdería la calma y evitaría el gol.

Tizón, satisfecho

El técnico del CD Boiro da por bueno el 1-0, consciente de que el equipo perdonó muchas ocasiones, especialmente durante la primera mitad. “Teníamos un poco de ansiedad por brindar la primera victoria a nuestra gente. La primera mitad creo que fuimos mejores, en la segunda ellos entraron mejor al partido, pero con el paso de los minutos nos fuimos recomponiendo”, dice Tizón