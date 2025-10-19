El Villalonga tiñe el derbi de Preferente de celeste

Maykel Barbosa en una disputa durante el derbi Mónica Ferreirós

El Villalonga FC venció por 0-2 al Umia CF en el derbi matinal de Preferente Sur. Los de Sera se adelantaron en el marcador con un gol de penalti de Héctor, y en la segunda mitad, Maykel Barbosa se encargó de materializar el segundo tanto a favor de los celestes.

Debido a las dimensiones de A Senra 2, el técnico celeste cambió la estructura habitual del equipo, algo que funcionó a la perfección en el campo ribadumiense. A pesar de ser un duelo con muchas disputas e intensidad, ya en el primer tiempo los visitantes fueron capaces de contrarrestar el balón parado, uno de los puntos fuertes de los de Lino González.

Durante los primeros 45 minutos, los celestes pasaron muy pocos apuros. En un saque de banda, los de Sera consiguen una peinada que cae en la mano de un jugador rival, por lo que el colegiado señaló penalti. Héctor se encargó de materializar la pena máxima para poner por delante a los celestes y tranquilizar el ambiente.

Ninguno de los dos equipos dejó ocasiones de peligro, a pesar de que los de Sera fueran superiores en el primer tiempo.

El Villalonga siguió controlando el partido sin muchos agobios y con apenas intervenciones de Rodri Méndez. Aún manteniendo el esférico, los de Sera tampoco dejaron mayores ocasiones claras de peligro en área rival, pero los de Lino González tampoco eran capaces de llegar a portería.

Segunda mitad

En el segundo tiempo la dinámica del partido no tuvo muchos cambios. El Villalonga siguió controlando el balón, y así, en una acción de córner, Maykel enganchó el rechace para poner el 0-2 definitivo en el marcador. Al inicio del segundo tiempo el Umia pareció dar un paso al frente con respecto a los primeros 45 minutos, pero no fueron capaces de generar peligro.

A partir del 0-2, el derbi comenzó a volverse menos dinámico por ambas partes. El viento en contra implicó un plus de concentración para ambos, pero ninguno de los dos combinados volvió a crear ocasiones claras de peligro que pudieran dar un vuelco al resultado final.

"Es un campo en el que nunca tienes el control y que de la nada te puede caer un gol. Creo que nos mantuvimos alerta todo el partido y al final cayó para nosotros. Estamos muy contentos con el resultado", recalca Sera tras vencer en el derbi.

Ficha técnica

UMIA CF: Eloy; Jonatan Romero, Álex Guillán, Xabi Ares, Cavan (Carlos, min.77)i, Jacobo (Álex Rey, min.63), Samu Acha, Manu Fariña (Juan Rial, min.46), Piñeiro, Sartal (Losada, min.58), Esteban.

VILLALONGA FC: Rodri Méndez; Mateo, Manu Bugallo, Iván Capelo, Roi, Héctor (Martín, min.82), Iago Portas, Maykel Barbosa, Romay (Pacheco, min.65), Berni, Michael.

GOLES: 0-1 Héctor, de penalti (min.26), 0-2 Maykel Barbosa (min.49).

ÁRBITRO: González Lamas. Amonestó a Jacobo y Maykel Barbosa.