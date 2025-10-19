El Puebla salva un punto en el último minuto ante el Victoria CF

El once titular del Puebla FC Cedida

El Puebla FC resistió en casa ante el Victoria FC. Los de Chofri pagaron caro su falta de acierto en los primeros minutos, en los que tuvieron numerosas llegadas al área pero que no fueron capaces de materializar. Finalmente, lograron sumar un punto después de que Bendaña marcase de penalti el gol del empate en el último minuto del partido.

En los primeros minutos, los locales llevaron la voz cantante del enfrentamiento, generando mucho más peligro en área rival, mientras que el Victoria buscaba acciones a balón parado para poder encontrar espacios entre los defensas pobrenses.

Chiño tuvo varias llegadas al área por la banda, pero los visitantes cerraban muy bien los espacios, provocando así el retroceso del esférico. El Victoria se adelantó en el marcador pasado el ecuador de la primera mitad tras un aturullo en el área en el que Alberto Benito encontró el espacio perfecto para engañar a Juan y poner el primero del partido.

Los locales seguían insistiendo por la banda, con Ronque guiando el balón por la izquierda, pero sin acierto en el último pase. Las llegadas seguían cayendo del lado local, pero no encontraban acierto.

Ya en el segundo tiempo, el Puebla FC seguía generando las mayores ocasiones de peligro del partido, pero de nuevo, sin materializar. La incesante presión de los de Chofri provocó que la defensa visitante cometiese la pena máxima a solo un minuto del final del partido, en el que los locales consiguieron sumar un punto que los coloca como quintos clasificados.