El Cidade de Ribeira recibe un duro correctivo en casa del líder

Once titular del Cidade de Ribeira en Órdenes Cedida

No fue la mejor mañana para el Cidade de Ribeira de Manuel Ángel. Si el partido se esperaba difícil por las capacidades del rival, vigente líder de la Preferente Norte, todo fue peor de lo que los ribeirenses se imaginaban. Así, cayeron por un duro 5-1 ante el SD Órdenes a domicilio, en un encuentro que se dinamitó en los últimos minutos.

Los locales comenzaron adelantándose de manera temprana en el electrónico, pero cuando transcurrían 15 minutos del encuentro, el Cidade de Ribeira tuvo la oportunidad de empatar tras una recuperación de balón que permitió a Victor Molinos subir por la banda al contragolpe. A pesar de que el atacante logró centrar, el remate acabó con el balón para los locales.

Ya pasado el ecuador del primer tiempo, el Órdenes puso el 2-0 con un golazo desde fuera del área en el que nada pudo hacer Lijó. A falta de dos minutos para el descanso, los de Manuel Ángel encontraron la fortuna en el último pase, poniendo así el 2-1 al final del primer tiempo.

Segunda parte

Cuando parecía que los ribeirenses comenzaban a alzar el vuelo todo se torció. Tras el descanso, los visitantes siguieron manteniendo la intensidad, y es que Felipe se quedó cerca de sellar el empate con un disparo de falta desde fuera del área que se fue directo a las manos de Manu Vázquez.

En el 70, tras una acción de córner a favor del Cidade, Ndong controló el rechace y disparó directo a portería, pero Manu Vázquez volvía a forzar el córner. Pero en la acción inmediata, los locales encontrarían espacios entre la defensa de Ribeira para poner el 3-1 en el marcador.

El caos reinó en los últimos minutos, cuando Jaime volvió a colarse en el área para poner el 4-1 a falta de un minuto para que se cumplieran los 90. La ansiedad ganó el pulso a los de Manuel Ángel, haciendo que el colegiado señalase la pena máxima a favor del Órdenes en el último minuto. Samu Fariñas se encargaría de materializar el penalti que sentenció el 5-1 en el Municipal de Vista Alegre.